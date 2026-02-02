Alarma a fost dată de angajații sosiți la muncă

Descoperirea tragică a fost făcută în dimineața zilei de 31 ianuarie, pe via Castellana, în localitatea Zelarino di Mestre. Conform publicației Nuova Venezia, trupul fără viață al românului a fost găsit într-un camion parcat în curtea unei firme aflate lângă Cooperativa „Il Grillo”.

Alarma ar fi fost dată de angajații care au ajuns la locul de muncă.

Oamenii au observat camionul staționat pe marginea drumului și în interiorul cabinei un bărbat întins pe scaune, fără semne vitale.

Fără semne de violență

La fața locului au intervenit carabinierii, care au demarat verificările pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs decesul, precum și pompierii, care au analizat zona în care a fost făcută descoperirea.

La sosirea echipajelor de salvare, pentru bărbat nu se mai putea face nimic.

Până în acest moment, autoritățile nu au făcut publice identitatea victimei și nici cauza exactă a decesului. Potrivit primelor verificări, este exclusă ipoteza unui gest violent.

Anul trecut, tot în Italia, un șofer român de TIR a fost găsit mort în parcarea din zona industrială a orașului Bolzano, după o ceartă violentă cu un coleg. Bărbatul zăcea la pământ, într-o baltă de sânge, cu mai multe plăgi înjunghiate, dintre care una mortală. Agresorul, un alt camionagiu român, a fost prins câteva ore mai târziu pe autostrada A22, cu hainele pline de sânge.



