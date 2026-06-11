Camionagiu român arestat în Croația după o cursă periculoasă

Momente de panică, miercuri dimineață, pe autostrada A7 din Croația, unde un șofer român de TIR a circulat pe contrasens, în apropiere de Rijeka, și a ignorat ordinele poliției de a opri.

Potrivit unui martor aflat în trafic, camionul cu numere de înmatriculare românești a fost observat circulând în direcția opusă pe centura orașului Rijeka, în timp ce era urmărit de echipaje de poliție.

„Mergea cu TIR-ul pe centura Rijeka în sens opus și nu avea de gând să oprească. La scurt timp am văzut și o mașină de poliție care îl urmărea. Toată lumea se dădea la o parte. Camionul avea numere românești, iar șoferul fugea de poliție. La un moment dat, un polițist a încercat să-l scoată din cabină, dar șoferul s-a opus. Un alt șofer aflat în apropiere a sărit în ajutor. L-au scos afară și l-au arestat”, a relatat martorul, potrivit căruia șoferul camionului s-ar fi luptat cu polițiștii înainte de a fi imobilizat.

„Nu înțeleg cum credea că poate scăpa cu camionul. Era o aglomerație atât de mare încât era imposibil să treci”, a mai spus martorul, conform publicației 24sata.hr.

Poliția a primit mai multe apeluri de urgență

Potrivit Inspectoratului de Poliție Primorsko-Goranska, în jurul orei 6:40 au fost primite mai multe sesizări din partea cetățenilor privind un camion care circula pe contrasens pe sectorul centurii Rijeka, între Vrată Jadrana și nodul rutier Škurinje.

Poliția a precizat că intervenția rapidă a agenților a prevenit producerea unor consecințe grave pentru ceilalți participanți la trafic de pe autostrada A7.

Șoferul a fost oprit în apropierea zonei Rujevica.

Șoferul a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor

„Este vorba despre un vehicul de marfă cu numere românești, condus de un cetățean român în vârstă de 46 de ani, care a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor rutieri și și-a continuat deplasarea. Agenții l-au ajuns imediat din urmă, l-au arestat și, folosind mijloace de constrângere, l-au condus la sediul poliției pentru continuarea procedurilor”, au informat autoritățile.

Bărbatul va fi predat procurorilor după finalizarea anchetei și este suspectat de comiterea infracțiunii de conducere periculoasă în traficul rutier.

În urma incidentului, traficul pe autostrada A7 s-a desfășurat pe o singură bandă, începând cu ora 6:50, până la îndepărtarea camionului de pe carosabil. „Și de această dată le mulțumim cetățenilor pentru sesizări și îi invităm pe toți participanții la trafic să adopte un comportament responsabil și să respecte în totalitate regulile de circulație”, au mai transmis reprezentanții poliției.

În urmă cu trei ani, mai multe imagini postate pe rețelele de socializare au pus poliția croată în alertă, după ce un șofer român de TIR a oferit trei minute de adevărată nebunie pe autostrada care leagă capitala Zagreb de Varaždin. După ce a intrat pe sens invers, a întors camionul și a lovit repetat parapeții de pe marginea șoselei, a părăsit autostrada pe breteaua pe care intrase greșit. Când l-au găsit, agenții i-au făcut etilotest și românul a susținut că s-a îmbătat din cauza stresului provocat de incident.

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