Amendă de 5.900 de euro pentru șoferul român de TIR

Românul a primit o amendă de 5.900 de euro, după ce a fost surprins conducând timp de 17 ore și 40 de minute fără oprire, aproape dublul timpului maxim permis de lege.

Conducătorul auto, aflat la volanul unui camion înmatriculat în România, a fost oprit la Miradolo Terme de agenții Corpului Intercomunal „Terra tra i Fiumi”, care au verificat datele din tahograful digital al vehiculului.

Controalele au arătat că șoferul circula cu o viteză medie de peste 100 km/h, atingând chiar și 113 km/h.

În Italia, limita maximă pentru camioane este de 70 km/h pe drumurile naționale și 80 km/h pe autostradă, ceea ce face ca fapta șoferului să fie nu doar ilegală, ci și extrem de periculoasă.

Pauza și odihna au fost ignorate

Verificările au mai scos la iveală și nereguli grave privind timpii de condus și de odihnă. Timp de 18 zile consecutive, șoferul nu a respectat pauzele obligatorii la fiecare 4 ore și 30 de minute și nici limita de 9 ore de condus pe zi, stabilită prin regulamentul european. De asemenea, perioadele de odihnă zilnice erau mult sub cerințele legale.

Pe lângă amenda primită, agenții i-au interzis să își continue călătoria și l-au dus cu forța într-o parcare municipală, unde trebuie să recupereze orele de odihnă lipsă înainte de a-și putea relua drumul.

Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal

Un alt caz similar a avut loc în decembrie 2024, când un șofer român de TIR a fost oprit de polițiștii din Germania pe autostrada A5, iar în timpul controlului, aceștia au descoperit că bărbatul a condus 31 de ore în loc de 10.

5 știri by Libertatea – Monden: Surpriză uriașă la Românii au talent 2025: Carmen Tănase intră în juriu

