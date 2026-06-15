Medicii i-au descoperit șoferului de TIR o arteră blocată

Conform familiei, bărbatul ar fi contractat mai multe infecții în timpul spitalizării. Ar fi urmat complicații grave, un stop cardio-respirator și un an și jumătate petrecut în comă. Apoi, decesul.

„A mers cu maşina la spital şi a venit în sicriu de acolo”, a transmis fiul bărbatului. Șoferul de TIR a ajuns la spital în 2024, cu dureri puternice de picior, iar medicii au descoperit o arteră blocată. 

„Prima dată au încercat să îi desfunde vena, după care l-au operat şi i-au pus un bypass care a fost infectat”, a declarat fiul victimei. 

În acest context, pentru restabilirea circulației sângelui, medicii i-au montat pacientului un tub artifical care ocolea artera blocată. După două zile, a fost externat, dar problemele ar fi început abia după ce a ajuns acasă, conform familiei. 

„I-a făcut un control, l-a chemat la un control. Acolo a spus că crede că e un hematom şi că ăla o să se elimine singur, din cauza aia are sângerări. În ziua în care am fost la el la control, după ce am ajuns acasă, a făcut hemoragie”, a mai declarat fiul victimei. 

Familia spune că a continuat discuția cu medicul prin mesaje, conform Observator News.

Bărbatul a suferit un stop cardio-respirator după câteva zile de la internare

Bărbatul a mers la spital, a fost internat, însă după câteva zile a suferit un stop cardiorespirator. A fost resuscitat de medici, însă nu și-a mai revenit din comă. 

„Raportul de expertiză medico-legală, arată, fără niciun fel de dubiu, că persoana decedată a fost infectată cu multiple infecţii nosocomiale. De asemenea, din acest raport reiese că proteza a fost infectată cu Staphylococcus aureus”, explică Raul Forgaci, avocatul familiei.

Cum se apără spitalul

„Sunt intervenţii care se fac doar echipe dedicate, în săli dedicate, cu personal şi material dedicate”, a spus Jerzicska Erno, medic chirurg.

Atunci când a fost întrebat dacă infectarea s-ar fi putut produce în timpul în care a fost externat, medicul a răspuns: „Mult mai probabil s-a produs în acea perioadă, în care a fost pansat în afara acestui spital”, conform Observator News.

Conform publicației menționate, cazul a ajuns și în instanță. Medicul a cerut un ordin de protecție împotriva fiului pacientului, pe care îl acuză că l-ar fi ameninţat. La rândul lor, rudele victimei cer o nouă expertiză medico-legală, care să fie realizată în afara județului Bihor.

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