În timp ce unii șoferi aleg să respecte regulile, parchează legal, deși merg pe jos chiar și 10-15 minute, alții circulă fără probleme cu mașina pe strada pietonală, fără să fie amendați.

Cei care respectă legea se simt nedreptățiți.

„Dimineața, înainte de ora 8.00, e trafic pe pietonala de pe Kogălniceanu. Mulți intră să își lase copiii. Se pare că cei care parchează legal, la distanță, și respectă indicatoarele de zonă pietonală sunt fraieri. Aș dori să știu dacă se poate intra și fără să fii riveran. Nici eu nu m-aș mai duce 15 minute pe jos ca să văd că intră toți ceilalți fără să fie deranjați”, a spus un șofer.

„Pe de altă parte, nu este corect față de pietonii de pe pietonală, pentru că nu poți umbla în siguranță. Se parchează peste tot și se circulă pe mijloc, unii încet, alții mai cu viteză. Nu știu cât o să reziste pavajul de granit, care deja e rupt și fisurat în multe locuri”, a mai transmis bărbatul.

