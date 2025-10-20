Aproape 25.000 de șoferi fără drept de conducere, în doar nouă luni

În primele nouă luni ale acestui an, poliția belgiană a verificat aproximativ 210.000 de permise de conducere. Rezultatul a fost șocant: în aproape 25.000 de cazuri, șoferii controlați aveau un „interdicție activă de a conduce”, adică nu mai aveau dreptul legal de a fi la volan.

În 2023, media era de 64 de cazuri pe zi, însă anul acesta s-a ajuns la 91 de șoferi prinși zilnic, un record absolut.

„Sunt cifre dramatice”, a declarat Wouter Raskin, specialist în siguranță rutieră. „Faptul că atâția oameni riscă totul conducând fără permis dovedește că e nevoie de controale mai stricte și de o probabilitate mult mai mare de a fi prinși”, a explicat el.

O problemă reală, dar poliția verifică mai eficient

Institutul belgian pentru siguranță rutieră VIAS confirmă amploarea fenomenului, dar spune că există și o evoluție pozitivă.

„Poliția verifică din ce în ce mai des valabilitatea permisului la fiecare control, datorită bazelor de date mai bune și sistemelor informatice modernizate”, a explicat Stef Willems, purtătorul de cuvânt al VIAS.

Acesta a adăugat că persoanele care au pierdut dreptul de a conduce reprezintă o „categorie cu risc ridicat”: „Cei care primesc o interdicție de a conduce sunt, în general, predispuși să repete greșelile. Aproape întotdeauna urmează o nouă condamnare într-un timp scurt.”

Amenzi uriașe și mașini confiscate

Cei care sunt prinși conducând fără permis se confruntă cu pedepse severe, spun autoritățile.

„Dacă poliția te oprește în timp ce ai un interdicție activă de a conduce, amenda ajunge rapid la 4.000 de euro, plus o nouă suspendare a permisului pentru minimum 3 luni”, a declarat avocatul Laurens Guinée, specialist în drept rutier.

În unele cazuri, justiția merge chiar mai departe și confiscă definitiv mașina persoanei care a încălcat interdicția.

Soluția propusă: un „blocaj de permis” digital

În fața acestor statistici alarmante, guvernul belgian ia în calcul o soluție radicală, și anume introducerea unui blocaj electronic al permisului. Sistemul ar funcționa asemănător cu dispozitivul care împiedică pornirea mașinii dacă șoferul a consumat alcool.

În acest caz, mașina nu ar mai putea porni dacă sistemul nu detectează un permis digital valid asociat șoferului.

Implementarea unui astfel de sistem este însă deocamdată doar un proiect. Uniunea Europeană intenționează să lanseze permisul digital de conducere până în 2030, ceea ce ar putea face posibilă introducerea unui astfel de blocaj.

Poliția vrea controale automate prin camere inteligente

Oficialii cer și o măsură tehnologică imediată, iar propunerea este de conectarea bazei de date „Mercurius”, care conține toate permisele anulate, la rețeaua națională de camere ANPR, sistemul care scanează automat numerele de înmatriculare.

Astfel, mașinile conduse de persoane cu interdicție ar putea fi identificate instantaneu, iar poliția le-ar putea opri din trafic în timp real. „Aceasta ar fi o modalitate mult mai eficientă de a depista și sancționa șoferii care încalcă legea”, a explicat Raskin.

Autoritățile belgiene spun că fenomenul este în creștere, iar o parte semnificativă a accidentelor grave din ultimii ani implică șoferi care nu mai aveau dreptul de a conduce.

România rămâne țara din UE cu cele mai multe decese din cauza accidentelor rutiere: „În spatele fiecărei statistici se află familii și comunități îndurerate"
Știri România 14:59
România rămâne țara din UE cu cele mai multe decese din cauza accidentelor rutiere: „În spatele fiecărei statistici se află familii și comunități îndurerate”
250 de blocuri din București rămân fără apă caldă și căldură. Termoenergetica a publicat lista
Știri România 14:13
250 de blocuri din București rămân fără apă caldă și căldură. Termoenergetica a publicat lista
Ecaterina Ladin, Dalida din „Las Fierbinți", detalii despre familia ei. Actrița are trei copii. „Uneori simt că pierd controlul"
Stiri Mondene 15:01
Ecaterina Ladin, Dalida din „Las Fierbinți”, detalii despre familia ei. Actrița are trei copii. „Uneori simt că pierd controlul”
Asia Express, 20 octombrie 2025. Într-o căldură infernală, echipele iau în piept realitatea dură a oamenilor care muncesc pentru mai puțin de un euro pe zi
Stiri Mondene 14:32
Asia Express, 20 octombrie 2025. Într-o căldură infernală, echipele iau în piept realitatea dură a oamenilor care muncesc pentru mai puțin de un euro pe zi
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
GSP.ro
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.ro
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Lista noii conduceri a PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu care vor fi votați la Congresul din 7 noiembrie
Exclusiv
Politică 14:56
Lista noii conduceri a PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu care vor fi votați la Congresul din 7 noiembrie
Răsturnare de situație în sondajele pentru Primăria București. Daniel Băluță e favorit clar, lupta pentru locul doi e strânsă - CURS
Politică 11:12
Răsturnare de situație în sondajele pentru Primăria București. Daniel Băluță e favorit clar, lupta pentru locul doi e strânsă – CURS
