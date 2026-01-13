Iarna grea din Rusia a scos la suprafață probleme grave ale mașinilor electrice chinezești

Problemele apar în condiții extreme. În Rusia, iernile aspre dezvăluie deficiențe majore: șoferii raportează blocarea frecventă a ușilor din cauza condensului în motoarele electrice. Retractarea automată a mânerelor, văzută ca o inovație, se transformă în capcană mortală după accidente, potrivit Nexta.

Autoritățile chineze din domeniu analizează interzicerea acestor mecanisme, după ce au dus la decese, conform site-ului de specialitate AutoSpies.

Eficiența bateriilor de pe mașinile electrice chinezești scade cu până la 40% iarna

Testele de iarnă efectuate în China arată o scădere de până la 40% a autonomiei bateriilor în temperaturi sub zero.

În Norvegia, modelele chineze au performat slab pe drumuri alunecoase, iar fermierii din Kașmir renunță la aceste EV-uri din cauza autonomiei reduse. În China, proprietarii se plâng că vehiculele electrice pierd 40% din eficiență la -7°C.

Tot mai mulți șoferi de mașini electrice observă scăderi drastice de autonomie în sezonul rece. Un proprietar de VW ID.4 descrie un „consum absurd iarna”, iar experiența sa este confirmată de alți șoferi. Experții spun însă că fenomenul este unul normal și poate fi gestionat.

BYD Seal
BYD Seal Foto: Shutterstock

BYD a depășit Tesla în vânzări globale

Cu toate acestea, BYD a depășit Tesla în vânzări globale, dar în 2025, piața EV în SUA a stagnat, scăzând din cauza scepticismului. Același fenomen s-a petrecut și pe piața auto a Uniunii Europene unde BYD a excelat în fața Tesla în ultima jumătate a lui 2025, potrivit Reuters, care citează datele publicate joi de asociația europeană a constructorilor auto ACEA.

Criticii avertizează că problemele de calitate, siguranță și performanță în condiții meteo severe subminează entuziasmul. În iernile americane, de la ninsorile din Chicago la zăpezile din Denver, în țările nordice ale Europei sau în Rusia aceste vehicule riscă să lase cumpărătorii literalmente în frig.

Fotografia surprinde un SUV electric de lux expus la un salon auto din China, evidențiat printr-o grilă frontală masivă și un design impunător.
Producătorul chinez de mașini electrice Zeekr, filială a Grupului Geely. Foto Shutterstock

Giganții auto din China au luat cu asalt piața din România

BYD și-a făcut debutul pe piața din România, în luna mai a anului trecut, cu patru modele electrice. Compania intenționează să-și dubleze numărul de dealeri până la sfârșitul anului, potrivit anunțului Deputy Country Manager BYD Romania, Andrei Duică.

BYD a fost al treilea brand auto la nivel mondial în 2024 în ceea ce privește volumul vânzărilor, fiind depășit doar de Toyota și Volkswagen. Cu vânzări de 4,2 milioane de mașini, China a reprezentat piața principală pentru BYD.

Mai mult, un număr de șase constructori auto din China vor să se lanseze ori s-au lansat în România, arată datele Libertatea. Este vorba de Omoda și Jaecoo – branduri deținute de grupul Chery, Zeekr – deținut de Geely, Denza – brandul de lux al BYD, NIO – un concurent de lux pentru Mercedes, BMW și Audi, dar și Firefly – marca de mașini de oraș a NIO.

Pe lângă acestea, gigantul de stat Dongfeng analizează pentru anul acesta extinderea în România, dar și producătorul de mașini electrice Xpeng.

Șoferii se plâng că mașinile electrice chinezești se transformă în „sicrie pe roți" la frig extrem, din cauza ușilor care se blochează, în Rusia
Comentarii (1)
Avatar comentarii

Sandrew 13.01.2026, 15:04

În UE nu au fost plângeri de genul ăsta!😂

