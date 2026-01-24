Schimbarea vine ca răspuns la noile tehnologii, care au crescut greutatea maşinilor faţă de modelele clasice. Astfel, limita actuală de 3,5 tone va creşte la 4,25 tone pentru anumite vehicule.

Potrivit directivei, şoferii vor putea conduce maşini de până la 5 tone, cu condiţia ca acestea să fie electrice, pe hidrogen sau gaz. Aceasta este o excepţie care va permite adaptarea legislaţiei la evoluţia tehnologică.

Pentru a beneficia de această modificare, conducătorii auto trebuie să aibă permis categoria B de cel puţin doi ani şi să urmeze cursuri suplimentare de instruire.

Statele membre din Uniunea Europeană au termen până în 2030 pentru implementarea acestei măsuri, care va afecta milioane de şoferi din întreaga Europă.