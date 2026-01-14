„Așa se deszăpezește. Păi și atunci cum să se ducă gheața? Pe unde trece e ca și cum nu-i. Mașina e ușoară, mașinuța asta. Deci pentru ce merge? Că nu face nimic”, a spus șoferul în videoclip.

Canalul Bega din Timișoara a înghețat aproape complet din cauza temperaturilor de până la minus 17°C. Stratul de gheață le-a oferit trecătorilor un peisaj de iarnă rar întâlnit în ultimii ani.

Stratul de gheață s-a format pe porțiuni extinse, inclusiv în centrul orașului. Peisajul spectaculos a putut fi admirat de trecători, de pe malul canalului, în tot orașul.

În ciuda peisajului spectaculos, autoritățile le-au atras atenția timișorenilor să nu se aventureze și să nu pășească pe apa înghețată a canalului.





