Canalul Bega din Timișoara a înghețat aproape complet

Canalul Bega din Timișoara a înghețat aproape complet, după mai multe nopți cu temperaturi care au scăzut până la minus 17 grade Celsius, relatează Tion.ro.

Stratul de gheață s-a format pe porțiuni extinse, inclusiv în centrul orașului. Peisajul spectaculos poate fi admirat de trecători, de pe malul canalului, în tot orașul. În imaginile publicate în presa locală se poate vedea stratul subțire de gheață care acoperă în totalitate apa.

Autoritățile locale le atrag atenția timișorenilor să nu pășească pe gheața de pe Bega

În ciuda peisajului spectaculos, autoritățile le atrag atenția timișorenilor să nu se aventureze și să nu pășească pe apa înghețată a canalului.

Stratul de gheață de pe Bega este mult prea subțire și nu e sigur, așa că riscă să se spargă. Este recomandat ca atât adulții, cât și copiii să evite să calce pe gheața de pe Bega, pentru a nu-și pune viața în pericol.

Timișul, pe lista zonelor în care maximele pot ajunge până la minus 20 de grade Celsius

Meteorologii au anunțat câteva zile de ger crunt în România. Minimele din termometre au coborât deja sub minus 10 grade în mai multe regiuni din țară. Luni spre marți urmează să fie cea mai rece noapte din acest sezon. În unele zone din țară se vor înregistra temperaturi de până la minus 20 de grade Celsius.

Banatul se află sub atenționare cod galben de ger. Meteorologii au anunțat în această regiune, în intervalul 10:00 – 20:00, în cursul zilei de 12 ianuarie, minime cuprinse între -8 … -6 grade și izolat temperaturi chiar și de minus 10 grade Celsius.

Noaptea dintre 12 și 13 ianuarie 2026, cea mai rece din acest sezon de iarnă

Potrivit celor mai recente date de la ANM, în cursul nopții dinspre 12 spre 13 ianuarie se vor înregistra chiar și minime de minus 20 de grade. Pentru acest interval, ANM a emis și o avertizare de tip cod galben de ger, valabilă în toată țara.

„În noaptea de luni spre marți, vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între minus 19 și minus 9 grade, cu cele mai scăzute valori în Transilvania și în zonele de munte”, au transmis meteorologii.