Martorii au semnalat, luni dimineața, în jurul orei 9:20, poliției rutiere de pe autostradă un șofer care ar fi condus în zigzag pe autostrada A2, lângă Braunschweig. Când polițiștii au încercat să-l oprească în dreptul ieșirii Braunschweig-Hafen, acesta a redus viteza pe banda din mijloc aproape până la oprire, forțând și șoferii din spate să frâneze brusc, relatează poliția. Apoi, a accelerat rapid și a depășit mașina de patrulă.

Ulterior, bărbatul a fugit cu peste 200 km/h pe A2 în direcția Hanovra. Potrivit poliției, în timpul urmăririi a mers de mai multe ori foarte aproape de alte vehicule și a efectuat depășiri pe partea dreaptă. În regiunea Hanovra a încercat să scape prin parcarea Varrelheide. La ieșire, polițiștii Direcției Hanovra au vrut să-i blocheze mașina cu o barieră, însă fără succes.

Cei doi șoferi de TIR au observat situația la scurt timp

Unul și-a condus camionul pe banda din stânga, celălalt s-a plasat în dreapta autoturismului. Reducând treptat viteza, l-au forțat pe șofer să oprească. La control, bărbatul de 53 de ani din Altenburger Land s-a opus măsurilor luate de polițiști.

Deoarece se afla sub influența alcoolului, i s-a recoltat o probă de sânge și i s-a confiscat permisul de conducere. Acum este cercetat penal pentru cursă ilegală cu autovehicule, punerea în pericol a traficului rutier și constrângere.

Tot în Germania, o șoferiță trebuie să plătească o amendă de peste 7.500 de euro, după ce a depășit cu 20 km/h limita de viteză pe o autostradă.



