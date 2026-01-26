Camionagiii din Balcanii de Vest blochează frontierele Schengen

Transportatorii susțin că regula privind șederea în spațiul Schengen, maxim 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile, nu este adaptată șoferilor profesioniști și, în practică, le face imposibilă desfășurarea activității.

Secretarul general al Asociației de Afaceri „Transport Internațional”, inginerul de trafic Aleksandar Spasić, a declarat că noul sistem reprezintă doar „cireașa de pe tort” a unei probleme vechi de decenii, care amenință să blocheze complet transportul rutier din Balcanii de Vest, să afecteze grav economia și să producă pierderi uriașe statelor dependente de transportul rutier.

„Protestele nu sunt o decizie unilaterală, ci rezultatul unei acțiuni comune a patru țări din Balcanii de Vest. De doi ani încercăm să rezolvăm problema pe cale instituțională – prin deplasări la Bruxelles, corespondență și întâlniri la nivelul UE și al Comisiei Europene. Nu am obținut nimic. Abordarea umană și profesională nu a dat rezultate”, a declarat Spasić pentru Biznis.rs.

Regula 90/180, imposibil de aplicat pentru șoferii profesioniști

Acesta a explicat că transportatorii nu se opun sistemului EES în sine, care aduce controale automatizate la intrarea și ieșirea din Uniunea Europeană, dar că sistemul este problematic pentru șoferii profesioniști, care până acum erau lăsați să treacă chiar și după depășirea celor 90 de zile, autoritățile fiind conștiente că nu este vorba despre un sejur ilegal.

„Problema reală durează de peste 20 de ani. Regula celor 90 de zile într-o perioadă de 180 a fost introdusă în 1985, când spațiul Schengen avea doar cinci membri. Astăzi sunt 29 de state, iar șoferii noștri sunt practic din prima zi de muncă în Schengen, nu pentru că muncesc ilegal acolo, ci pentru că natura meseriei lor o impune”, a explicat Spasić.

El a amintit că în 2014 Uniunea Europeană a propus introducerea unor vize speciale pentru șoferii profesioniști, însă inițiativa a fost abandonată din lipsa de interes a unor state membre.

„Din acel moment și până astăzi, aproape nimic nu s-a făcut, în afară de avertismentele constante ale asociațiilor noastre către Comisia Europeană. Când am aflat, acum doi ani, că va fi introdus sistemul EES, am știut că va duce la blocarea camioanelor”, a continuat Aleksandar Spasić.

Arestări și deportări: „sfârșitul unei profesii”

Cea mai gravă consecință a noilor reguli este, potrivit lui Spasić, arestarea și deportarea șoferilor profesioniști. „Șoferii noștri sunt arestați ca niște infractori periculoși, sunt reținuți, deportați și primesc interdicție de intrare în Schengen. În ultimele șapte zile, în portul german Rostock, au fost arestați șapte șoferi. Nu mai este doar o sancțiune, este sfârșitul carierei lor”, a avertizat inginerul de trafic.

Referindu-se la impactul economic, Aleksandar Spasić a precizat că Serbia nu are alternative reale la transportul rutier, iar efectele vor deveni evidente după 10 aprilie, când este planificată aplicarea completă a sistemului EES.

„Nu avem rute maritime, transportul feroviar de marfă este încă în dezvoltare, iar camioanele sunt cu adevărat sistemul circulator al Serbiei. Pierderile pentru industrie, economie și cetățeni vor fi uriașe. Unii cred că problema se va rezolva prin angajarea transportatorilor străini – este o abordare complet greșită și nesustenabilă pe termen lung”, a declarat Spasić.

Blocarea punctelor de trecere a frontierei va avea consecințe directe asupra fluxului de mărfuri: „Nu va exista nici intrare, nici ieșire de marfă. Europa nu va primi produsele din Serbia, iar noi nu vom primi bunurile pe care le importăm masiv, în timp ce fabricile vor rămâne fără materii prime”.

Cerința-cheie: exceptarea de la regula 90/180

Asociațiile de transportatori nu cer eliminarea sistemului EES, ci o soluție clară și concretă.

„Cerința noastră principală este exceptarea șoferilor profesioniști de la regula 90/180 de zile. Această regulă este destinată în primul rând cetățenilor. Acum, când Schengen cuprinde aproape întreaga Europă, aplicarea ei pentru șoferii profesioniști este imposibilă. Toți șoferii noștri depășesc 90 de zile, de aceea afirmăm că, din 10 aprilie, fiecare va fi întors de la frontieră”, a spus Spasić.

El a adăugat că, deși modificarea Acordului Schengen necesită timp, există soluții temporare. „Există posibilitatea unui moratoriu, a unei amânări. Dați instrucțiuni statelor membre Schengen și UE ca această limitare să nu fie aplicată la frontierele de marfă până la găsirea unei soluții permanente”, a transmis el.

Blocada transportului de marfă, anunțată pentru cel puțin 7 zile

Asociația de Afaceri „Transport Internațional” a anunțat că protestul va începe pe 26 ianuarie, la ora 12.00, ca urmare a reacției inadecvate a Comisiei Europene și a statelor Schengen față de tratamentul aplicat șoferilor profesioniști sârbi și limitarea șederii acestora în cursul activităților zilnice.

În aceeași zi, transportatorii din Bosnia și Herțegovina, Muntenegru și Macedonia de Nord vor începe proteste similare la propriile puncte de frontieră.

Protestul va presupune întreruperea transportului rutier de marfă la frontierele cu statele Schengen, prin blocarea terminalelor de marfă la punctele mari de trecere și oprirea traficului de camioane pe drumurile care duc către punctele mai mici.

Blocajele sunt anunțate la puncte precum Batrovci, Bački Breg, Gradina, Šid, Kelebija, Vrška Čuka, Neštin, Horgoš, Strezimirovci, Bačka Palanka, Srpska Crnja, Preševo, Bogojevo, Vatin, Kaluđerovo, dar și la punctele administrative cu Metohia și Kosovo sau la Bezdan și Derdap.

Potrivit asociației, protestul va dura cel puțin șapte zile, cu posibilitatea suspendării acestuia doar în cazul obținerii unor garanții ferme privind organizarea unei întâlniri cu reprezentanții Comisiei Europene, la care să participe împreună reprezentanți ai statelor și ai transportatorilor. Asociația a precizat că transportul de medicamente, animale vii, muniție și explozibili va fi permis pe durata protestului.

Serbia a propus o soluție

Prim-ministrul Serbiei, Duro Macut, a discutat pe 19 ianuarie cu șeful delegației Uniunii Europene în Serbia, Andreas von Bekerath, problema restricțiilor privind șederea șoferilor profesioniști în spațiul Schengen. El a afirmat că, de la introducerea sistemului electronic de control la frontieră, această problemă s-a agravat și amenință să paralizeze complet activitatea comunității de transport din Serbia, precum și cea din alte economii din Balcanii de Vest.

Macut a spus că această restricție îi pune pe șoferii profesioniști din transportul rutier internațional în situația de a putea efectua transportul de pasageri și mărfuri doar șase luni pe an, ceea ce, a subliniat el, este nesustenabil din punct de vedere economic pentru angajatori și face profesia neprofitabilă.

El a reamintit, de asemenea, că echipajele de zbor și personalul feroviar sunt deja scutite de această regulă și a adăugat că Serbia oferă soluții concrete care nu necesită modificarea Codului frontierelor Schengen. Pentru a menține competitivitatea și eficiența transporturilor, precum și continuitatea fluxurilor comerciale și de investiții, Macut a reiterat soluțiile propuse, prezentate și într-un document neoficial, pe care l-a înmânat lui Andreas von Bekerath. Propunerile vizează modificarea regulii 90/180 pentru șoferii profesioniști și acordarea unui statut special regiunii în cadrul sistemului de intrare/ieșire (EES).

