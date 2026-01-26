Camionagiii din Balcanii de Vest blochează frontierele Schengen

Transportatorii susțin că regula privind șederea în spațiul Schengen, maxim 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile, nu este adaptată șoferilor profesioniști și, în practică, le face imposibilă desfășurarea activității.

Secretarul general al Asociației de Afaceri „Transport Internațional”, inginerul de trafic Aleksandar Spasić, a declarat că noul sistem reprezintă doar „cireașa de pe tort” a unei probleme vechi de decenii, care amenință să blocheze complet transportul rutier din Balcanii de Vest, să afecteze grav economia și să producă pierderi uriașe statelor dependente de transportul rutier.

„Protestele nu sunt o decizie unilaterală, ci rezultatul unei acțiuni comune a patru țări din Balcanii de Vest. De doi ani încercăm să rezolvăm problema pe cale instituțională – prin deplasări la Bruxelles, corespondență și întâlniri la nivelul UE și al Comisiei Europene. Nu am obținut nimic. Abordarea umană și profesională nu a dat rezultate”, a declarat Spasić pentru Biznis.rs.

Regula 90/180, imposibil de aplicat pentru șoferii profesioniști

Acesta a explicat că transportatorii nu se opun sistemului EES în sine, care aduce controale automatizate la intrarea și ieșirea din Uniunea Europeană, dar că sistemul este problematic pentru șoferii profesioniști, care până acum erau lăsați să treacă chiar și după depășirea celor 90 de zile, autoritățile fiind conștiente că nu este vorba despre un sejur ilegal.

„Problema reală durează de peste 20 de ani. Regula celor 90 de zile într-o perioadă de 180 a fost introdusă în 1985, când spațiul Schengen avea doar cinci membri. Astăzi sunt 29 de state, iar șoferii noștri sunt practic din prima zi de muncă în Schengen, nu pentru că muncesc ilegal acolo, ci pentru că natura meseriei lor o impune”, a explicat Spasić.

El a amintit că în 2014 Uniunea Europeană a propus introducerea unor vize speciale pentru șoferii profesioniști, însă inițiativa a fost abandonată din lipsa de interes a unor state membre.

„Din acel moment și până astăzi, aproape nimic nu s-a făcut, în afară de avertismentele constante ale asociațiilor noastre către Comisia Europeană. Când am aflat, acum doi ani, că va fi introdus sistemul EES, am știut că va duce la blocarea camioanelor”, a continuat Aleksandar Spasić.

Arestări și deportări: „sfârșitul unei profesii”

Cea mai gravă consecință a noilor reguli este, potrivit lui Spasić, arestarea și deportarea șoferilor profesioniști. „Șoferii noștri sunt arestați ca niște infractori periculoși, sunt reținuți, deportați și primesc interdicție de intrare în Schengen. În ultimele șapte zile, în portul german Rostock, au fost arestați șapte șoferi. Nu mai este doar o sancțiune, este sfârșitul carierei lor”, a avertizat inginerul de trafic.

Referindu-se la impactul economic, Aleksandar Spasić a precizat că Serbia nu are alternative reale la transportul rutier, iar efectele vor deveni evidente după 10 aprilie, când este planificată aplicarea completă a sistemului EES.

„Nu avem rute maritime, transportul feroviar de marfă este încă în dezvoltare, iar camioanele sunt cu adevărat sistemul circulator al Serbiei. Pierderile pentru industrie, economie și cetățeni vor fi uriașe. Unii cred că problema se va rezolva prin angajarea transportatorilor străini – este o abordare complet greșită și nesustenabilă pe termen lung”, a declarat Spasić.

Blocarea punctelor de trecere a frontierei va avea consecințe directe asupra fluxului de mărfuri: „Nu va exista nici intrare, nici ieșire de marfă. Europa nu va primi produsele din Serbia, iar noi nu vom primi bunurile pe care le importăm masiv, în timp ce fabricile vor rămâne fără materii prime”.

Cerința-cheie: exceptarea de la regula 90/180

Asociațiile de transportatori nu cer eliminarea sistemului EES, ci o soluție clară și concretă.

„Cerința noastră principală este exceptarea șoferilor profesioniști de la regula 90/180 de zile. Această regulă este destinată în primul rând cetățenilor. Acum, când Schengen cuprinde aproape întreaga Europă, aplicarea ei pentru șoferii profesioniști este imposibilă. Toți șoferii noștri depășesc 90 de zile, de aceea afirmăm că, din 10 aprilie, fiecare va fi întors de la frontieră”, a spus Spasić.

El a adăugat că, deși modificarea Acordului Schengen necesită timp, există soluții temporare. „Există posibilitatea unui moratoriu, a unei amânări. Dați instrucțiuni statelor membre Schengen și UE ca această limitare să nu fie aplicată la frontierele de marfă până la găsirea unei soluții permanente”, a transmis el.

Blocada transportului de marfă, anunțată pentru cel puțin 7 zile

Asociația de Afaceri „Transport Internațional” a anunțat că protestul va începe pe 26 ianuarie, la ora 12.00, ca urmare a reacției inadecvate a Comisiei Europene și a statelor Schengen față de tratamentul aplicat șoferilor profesioniști sârbi și limitarea șederii acestora în cursul activităților zilnice.

În aceeași zi, transportatorii din Bosnia și Herțegovina, Muntenegru și Macedonia de Nord vor începe proteste similare la propriile puncte de frontieră.

Protestul va presupune întreruperea transportului rutier de marfă la frontierele cu statele Schengen, prin blocarea terminalelor de marfă la punctele mari de trecere și oprirea traficului de camioane pe drumurile care duc către punctele mai mici.

Blocajele sunt anunțate la puncte precum Batrovci, Bački Breg, Gradina, Šid, Kelebija, Vrška Čuka, Neštin, Horgoš, Strezimirovci, Bačka Palanka, Srpska Crnja, Preševo, Bogojevo, Vatin, Kaluđerovo, dar și la punctele administrative cu Metohia și Kosovo sau la Bezdan și Derdap.

Potrivit asociației, protestul va dura cel puțin șapte zile, cu posibilitatea suspendării acestuia doar în cazul obținerii unor garanții ferme privind organizarea unei întâlniri cu reprezentanții Comisiei Europene, la care să participe împreună reprezentanți ai statelor și ai transportatorilor. Asociația a precizat că transportul de medicamente, animale vii, muniție și explozibili va fi permis pe durata protestului.

Serbia a propus o soluție

Prim-ministrul Serbiei, Duro Macut, a discutat pe 19 ianuarie cu șeful delegației Uniunii Europene în Serbia, Andreas von Bekerath, problema restricțiilor privind șederea șoferilor profesioniști în spațiul Schengen. El a afirmat că, de la introducerea sistemului electronic de control la frontieră, această problemă s-a agravat și amenință să paralizeze complet activitatea comunității de transport din Serbia, precum și cea din alte economii din Balcanii de Vest.

Macut a spus că această restricție îi pune pe șoferii profesioniști din transportul rutier internațional în situația de a putea efectua transportul de pasageri și mărfuri doar șase luni pe an, ceea ce, a subliniat el, este nesustenabil din punct de vedere economic pentru angajatori și face profesia neprofitabilă.

El a reamintit, de asemenea, că echipajele de zbor și personalul feroviar sunt deja scutite de această regulă și a adăugat că Serbia oferă soluții concrete care nu necesită modificarea Codului frontierelor Schengen. Pentru a menține competitivitatea și eficiența transporturilor, precum și continuitatea fluxurilor comerciale și de investiții, Macut a reiterat soluțiile propuse, prezentate și într-un document neoficial, pe care l-a înmânat lui Andreas von Bekerath. Propunerile vizează modificarea regulii 90/180 pentru șoferii profesioniști și acordarea unui statut special regiunii în cadrul sistemului de intrare/ieșire (EES).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Insula din Grecia unde primești 500 de euro pe lună și cazare gratuită, dacă îndeplinești o singură condiție
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Viva.ro
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Mario Fresh și partenera lui, Miruna, au plecat într-o vacanță de vis în Bali. Cei doi s-au pozat în ipostaze romantice, iar fanii au reacționat imediat
Elle.ro
Mario Fresh și partenera lui, Miruna, au plecat într-o vacanță de vis în Bali. Cei doi s-au pozat în ipostaze romantice, iar fanii au reacționat imediat
gsp
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.RO
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
GSP.RO
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
Parteneri
Ea este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! Curg banii, iubirea și sănătatea
Libertateapentrufemei.ro
Ea este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! Curg banii, iubirea și sănătatea
WOW! Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu! Bizar sau adorabil? Canapeaua din living costă 8.000 de euro, iar masa e 4.000 de euro
Avantaje.ro
WOW! Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu! Bizar sau adorabil? Canapeaua din living costă 8.000 de euro, iar masa e 4.000 de euro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

Afacerile familiei lui Laurențiu Blaga, șeful Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară: zeci de contracte de cadastrare plătite din bani publici
Exclusiv
Știri România 07:00
Afacerile familiei lui Laurențiu Blaga, șeful Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară: zeci de contracte de cadastrare plătite din bani publici
Ciprian Ciucu a anunțat primele instituții din subordinea PMB care se vor închide: „S-au acumulat alte datorii”
Știri România 25 ian.
Ciprian Ciucu a anunțat primele instituții din subordinea PMB care se vor închide: „S-au acumulat alte datorii”
Parteneri
Războinicii nopții. După operațiunea din Venezuela, forțele aeriene speciale ale SUA se pregătesc pentru un nou teatru de confruntare
Adevarul.ro
Războinicii nopții. După operațiunea din Venezuela, forțele aeriene speciale ale SUA se pregătesc pentru un nou teatru de confruntare
„Dumnezeu mă proteja. Vei câștiga și aici”. Gigi Becali, dezvăluiri cutremurătoare despre tinerețea sa
Fanatik.ro
„Dumnezeu mă proteja. Vei câștiga și aici”. Gigi Becali, dezvăluiri cutremurătoare despre tinerețea sa
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Raluka a dezvăluit PRIMELE IMAGINI cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. Cum l-a surprins în vacanța pe care au petrecut-o împreună
Elle.ro
Raluka a dezvăluit PRIMELE IMAGINI cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. Cum l-a surprins în vacanța pe care au petrecut-o împreună
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare

Monden

Cum l-a afectat faima pe Lucian Viziru în perioada în care juca în telenovele: „Mă lua panica”. Motivul pentru care s-a mutat în Germania
Stiri Mondene 25 ian.
Cum l-a afectat faima pe Lucian Viziru în perioada în care juca în telenovele: „Mă lua panica”. Motivul pentru care s-a mutat în Germania
Ce face Cătălin Măruță în fiecare dimineață. Andra l-a dat de gol. „Vreau și eu să merg. Îmi place foarte mult”
Stiri Mondene 25 ian.
Ce face Cătălin Măruță în fiecare dimineață. Andra l-a dat de gol. „Vreau și eu să merg. Îmi place foarte mult”
Parteneri
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
TVMania.ro
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
Ucigaşul lui Mario, păzit de scutieri în casa bunicilor. Localnicii ameninţă că îi dau foc: "Să plece!"
ObservatorNews.ro
Ucigaşul lui Mario, păzit de scutieri în casa bunicilor. Localnicii ameninţă că îi dau foc: "Să plece!"
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, mutată peste hotare. Are un soț tânăr, frumos și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
Libertateapentrufemei.ro
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, mutată peste hotare. Are un soț tânăr, frumos și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Mediafax.ro
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
StirileKanalD.ro
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Wowbiz.ro
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
Wowbiz.ro
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Redactia.ro
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Dan Bălan s-a stins din viață. Lumea muzicii românești este îndoliată!
KanalD.ro
Dan Bălan s-a stins din viață. Lumea muzicii românești este îndoliată!

Politic

AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației - sondaj CURS
Politică 08:34
AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației – sondaj CURS
Ministrul apărării, Radu Miruță, crede că Ceaușescu a fost un patriot: „V-am spus argumentul pentru care se încadrează”
Politică 25 ian.
Ministrul apărării, Radu Miruță, crede că Ceaușescu a fost un patriot: „V-am spus argumentul pentru care se încadrează”
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Românii bagă spaima-n turci înaintea barajului pentru Mondiale! Jucătorii lui Mircea Lucescu i-au eclipsat pe adversari în Superlig
Fanatik.ro
Românii bagă spaima-n turci înaintea barajului pentru Mondiale! Jucătorii lui Mircea Lucescu i-au eclipsat pe adversari în Superlig
Paradisul ascuns de lângă Roma: o insulă aproape pustie, fără drumuri și fără semnal la telefon (Video)
Spotmedia.ro
Paradisul ascuns de lângă Roma: o insulă aproape pustie, fără drumuri și fără semnal la telefon (Video)