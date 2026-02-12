UE vrea retestarea șoferilor de peste 70 de ani

Uniunea Europeană se confruntă cu o problemă tot mai mare legată de accidentele grave provocate de șoferii în vârstă și are în vedere introducerea unor proceduri mai stricte pentru reînnoirea permiselor de conducere pentru cei care au trecut de 70 de ani, relatează publicația Blic, parte a grupului Ringier.

Concret, discuțiile deschise la nivel european vizează crearea unei noi categorii de permis, care ar urma să fie acordată după împlinirea acestei vârste. Nu ar fi doar o simplă formalitate administrativă, ci și o verificare completă a capacităților șoferului, atât la nivel teoretic, cât și practic.

După promovarea examenelor, conducătorul auto ar primi un permis valabil cinci ani. La expirarea perioadei, procedura ar trebui reluată pentru a confirma din nou capacitatea de a conduce în siguranță.

Controalele medicale, obligatorii

Examinările medicale ar deveni necesare pentru obținerea sau reînnoirea permisului pentru persoanele trecute de 70 de ani. Încă nu este clar dacă aceste controale vor fi și mai stricte, în cadrul eforturilor de a crește eficiența verificărilor și de a reduce accidentele rutiere cauzate de limitările specifice vârstei.

Un alt aspect care nu a fost încă lămurit este dacă viitoarele modificări ar putea introduce o limită maximă de vârstă peste care nimeni nu ar mai avea dreptul să obțină sau să reînnoiască permisul.

În prezent, o astfel de limită nu există. Asta înseamnă că, dacă promovează examenele impuse, orice persoană poate reveni la volan, indiferent de vârstă. Aceasta este, de altfel, una dintre explicațiile pentru creșterea, în ultimii ani, a accidentelor grave în care sunt implicați șoferi vârstnici, situație care a determinat Comisia Europeană să caute o soluție larg acceptată și sustenabilă.

Belgia, Germania și Franța contestă propunerile

Deși problema este recunoscută, mai multe state membre se opun schimbărilor. Cea mai vocală este Belgia. Și Germania contestă propunerile, în condițiile în care permisul de conducere este valabil pe viață, iar titularii nu au obligația de a-și retesta capacitățile.

Franța, la rândul său, respinge ideea controalelor periodice obligatorii. Ministrul Transporturilor subliniază că, mai ales pentru persoanele în vârstă din mediul rural, deținerea unei mașini proprii este esențială.

Grecia, printre cele mai dure reguli

În unele state, legislația este deja mai strictă. Grecia este un exemplu.

Potrivit normelor elene, după împlinirea vârstei de 65 de ani, permisul se reînnoiește la fiecare trei ani, indiferent dacă este vorba despre șoferi amatori sau profesioniști și indiferent de tipul documentului.

În plus, după această vârstă, sunt obligatorii controale medicale la medicul internist și la oftalmolog.

Pentru cei care au împlinit 80 de ani, reînnoirea se face la fiecare doi ani, iar lista examinărilor se extinde: internist, oftalmolog, ORL și neurolog sau psihiatru.

România rămâne lider în UE la mortalitatea rutieră

România rămâne pe primul loc în Uniunea Europeană la mortalitate rutieră, cu 77 de decese la un milion de locuitori, potrivit Buletinului Siguranței Rutiere. Această rată este aproape dublă față de media UE.

Analizele Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2015–2024 arată, însă, o reducere semnificativă a accidentelor grave în rândul tinerilor sub 24 de ani și al șoferilor între 25 și 44 de ani, unde numărul acestora s-a înjumătățit.

Pe de altă parte, accidentele ușoare au crescut, afectând în special șoferii de vârstă mijlocie și înaintată.

În cazul conducătorilor auto peste 65 de ani, numărul acestor incidente s-a dublat în ultimul deceniu, de la 1.611 cazuri în 2015 la 3.632 în 2024. Șoferii cu vârste între 45 și 64 de ani au fost implicați în peste 10.355 de accidente ușoare în 2024, comparativ cu 7.036 în 2015.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE