Mișcarea în doze mici: cheia pentru un corp sănătos

Conform cercetărilor, pauzele scurte de mișcare, de doar câteva minute la fiecare jumătate de oră, pot aduce beneficii considerabile sănătății. Aceste „gustări de mișcare” nu doar că reduc impactul negativ al statului prelungit, dar contribuie și la îmbunătățirea circulației sângelui, protejează inima și stimulează capacitatea de concentrare.

„Este important să regândim mișcarea zilnică nu ca pe un efort intens și de lungă durată, ci ca pe o succesiune de mici resetări, integrate natural în rutina zilnică”, subliniază specialiștii.

Program de resetare: doar 3 minute pentru un corp mai sănătos

Un program simplu și eficient de resetare a mobilității poate fi soluția ideală pentru cei care își petrec mult timp pe scaun. Acesta durează doar trei minute și te ajută să reduci stresul, să îți mobilizezi articulațiile și să îți activezi mușchii. Îl poți repeta la fiecare 30 de minute, alegând câte o opțiune din fiecare dintre cele patru etape propuse.

1. Respirație profundă (45 de secunde)

Respirația corectă influențează direct felul în care corpul se mișcă. Inspiră lent în cinci timpi, expiră în șapte și oprește-te timp de trei secunde. În timp ce expiri, trage coastele interioare spre interior și în jos, menținând maxilarul și umerii relaxați. Acest exercițiu reduce tensiunea musculară și induce o stare de calm.

2. Mișcarea articulațiilor (45 de secunde)

Statul îndelungat poate comprima articulațiile și reduce circulația lichidului sinovial. Alege una dintre următoarele mișcări:

Gât și umeri : Rotește încet capul în ambele direcții, apoi fă cercuri cu umerii. Repetă de 10 ori pentru fiecare mișcare.

: Rotește încet capul în ambele direcții, apoi fă cercuri cu umerii. Repetă de 10 ori pentru fiecare mișcare. Coloana vertebrală : Execută exercițiul „vacă-pisică” în picioare, cu mâinile pe coapse și genunchii ușor îndoiți, pentru 8-10 repetări.

: Execută exercițiul „vacă-pisică” în picioare, cu mâinile pe coapse și genunchii ușor îndoiți, pentru 8-10 repetări. Șolduri și glezne: Efectuează cercuri cu șoldurile și rostogoliri ale gleznelor – câte 5 repetări pe fiecare parte și direcție.

3. Activare musculară (45 de secunde)

Pentru a reaminti corpului că nu este conceput doar pentru a sta pe scaun:

Fesieri și picioare : Realizează 8-10 genuflexiuni controlate, atingând ușor scaunul cu partea dorsală.

: Realizează 8-10 genuflexiuni controlate, atingând ușor scaunul cu partea dorsală. Umeri și piept : Întinde brațele înainte și retrage coatele înapoi pentru 12-15 repetări, păstrând o postură corectă.

: Întinde brațele înainte și retrage coatele înapoi pentru 12-15 repetări, păstrând o postură corectă. Gambe: Ridică-te pe vârfuri pentru 10-12 repetări, sprijinindu-te de un scaun sau perete, dacă este necesar.

4. Integrarea mișcărilor (45 de secunde)

Încheie programul cu o mișcare care implică întregul corp:

Marș pe loc : Ridică genunchii cât mai sus și balansează brațele timp de 45 de secunde.

: Ridică genunchii cât mai sus și balansează brațele timp de 45 de secunde. Fandări ușoare : Fă pași scurți înapoi, întinzând brațele înainte. Repetă mișcarea alternativă de 10-12 ori pe fiecare parte.

: Fă pași scurți înapoi, întinzând brațele înainte. Repetă mișcarea alternativă de 10-12 ori pe fiecare parte. Echilibru pe un picior: Stai într-un picior timp de 15-20 de secunde pe fiecare parte, respirând lent.

Ca o alternativă simplă, o scurtă plimbare poate fi o modalitate excelentă de a integra toate aceste beneficii.

Chiar dacă trei minute nu pot înlocui un program complet de exerciții, ele sunt suficiente pentru a preveni acumularea tensiunii în corp.

„Pauzele frecvente de mișcare au un efect cumulativ benefic asupra corpului, ajutându-l să se miște mai bine, să se simtă mai bine și să gestioneze mai eficient stresul”, explică experții.

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