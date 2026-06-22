Ce se întâmplă cu autostrada Comarnic-Braşov

Întrebat despre autostrada Comarnic-Braşov, ministrul desemnat al Transporturilor a răspuns: „Pentru Comarnic-Braşov, e adevărat o autostradă mult aşteptată de români, pot să vă spun că din ce ştiu înainte de predarea de la CNAIR către CNIR a acestui studiu de fezabilitate şi acestui obiectiv de investiţie eram gata cu încă un lot, dacă nu mă înşel, de la Cristian până la Codlea, vreo cinci kilometri. Până în prezent văd că nu a fost lansat în licitaţie pentru execuţie. O să verific stadiul studiului de fezabilitate pentru această autostradă şi o voi accelera, astfel încât românii să circule pe Valea Prahovei în condiţii de siguranţă”.

Cristian Pistol a evitat să avanseze termene legate de autostrada Comarnic-Braşov, la audierile de luni din Parlament. El a amintit că, în prezent, se lucrează la variantele ocolitoare ale oraşelor Comarnic şi Azuga-Buşteni, care vor duce la fluidizarea traficului de Valea Prahovei şi la înlăturarea blocajelor de pe DN1.

Prioritatea lui Cristian Pistol ca ministru al Transporturilor

Ministrul desemnat al Transporturilor, Cristian Pistol, a precizat și care este „prioritatea” a sa dacă va ajunge ministru.

„Miza acestui mandat este una singură: să transformăm finanţarea disponibilă în infrastructură reală la timp”, a afirmat Cristian Pistol la audierea sa în faţa parlamentarilor.

El a mai menționat că şi-a propus să finalizeze proiectele demarate, să le deblocheze pe cele care sunt blocate şi să nu lase ca România să piardă bani din cei pe care îi are alocaţi din fonduri externe.

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