Întâlnirea marchează un moment tensionat în negocierile pentru majoritate, în contextul în care pozițiile partidelor implicate rămân extrem de rigide.

Reprezentanții AUR au reacționat imediat după discuții, subliniind că prezența premierului desemnat la discuții reprezintă o recunoaștere a ponderii politice pe care formațiunea o are în acest moment în legislativ.

„În această seară, la sediul Partidului AUR a venit premierul desemnat de Nicușor Dan (…) E un pas spre normalitate ca al doilea partid politic ca reprezentare în Parlament să fie consultat, să fie întrebat. Avem restricții din partea Președintelui Republicii, care ne fac să nu luăm în calcul în acest moment un vot pentru Adrian Veștea. Nicușor Dan a spus că nu este de acord, în data de 6 mai, cu un Guvern din care să facă parte AUR sau care să treacă cu voturile AUR”, a afirmat George Simion, potrivit Europa FM.

„Avem niște restricții din partea lui Nicușor Dan care ne fac să nu luăm în calcul un vot pentru Guvernul Veștea. Considerăm nefondate acele catalogări că noi nu am fi pro-occidentali. Așteptăm de la Nicușor Dan clarificări până la momentul votului”, a spus Simion.

Premierul desemnat Adrian Veștea a refuzat să spună dacă a negociet cu George Simion sprijin politic pentru votul în Parlament din această seară, spunând doar că au discutat „chestiuni economice”.

Premierul desemnat a depus aseară programul de guvernare şi lista miniştrilor din cabinetul său, iar astăzi Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului s-au reunit pentru a stabili calendarul învestirii Guvernului Veştea, susținut oficial doar de PSD.

Astfel, în urma ședinței BPR, s-a decis ca votul de învestitură să aibă loc luni, de la 21:30, iar audierile miniștrilor propuși să înceapă de la ora 12:00.



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