Tarife stabilie greșit de CNAIR

Tarifele au fost puse greșit, iar situația a fost corectată în urma unei ședințe de Guvern, a precizat premierul Ilie Bolojan.

„Săptămâna trecută am avut o situație (…), în care am stabilit niște tarife și dacă cumpărai un abonament pentru un an, era mai scump decât dacă îl luai în fiecare lună. Or, orice achiziție de rovinietă sau abonament la o anumită facilitate dacă o cumperi pe termen lung, trebuie să fie mult mai ieftină. Și cineva ne-a sesizat”, a afirmat Ilie Bolojan, marți seara, la Digi24.

Eroarea a fost făcută de reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„A fost o situație la Compania de Drumuri pentru o rovinietă de drum și premeditat sau din greșeală au făcut aceste tarife de drum și a trebuit în următoarea ședință de guvern să corectăm. Deci se pot întâmpla astfel de lucruri și, în reformele mari pe care le faci, este imposibil să atingi toate detaliile, toate diferențele între un sector sau altul, între o regiune a țării sau alta”, a mai adăugat premierul.

Rovinieta s-a scumpit de la 1 septembrie

Începând cu data de 1 septembrie 2025, în România a intrat în vigoare o serie de noi scumpiri, inclusiv creșterea tarifului pentru rovinietă.

Cea mai afectată este rovinieta de 10 zile, care aproape se dublează, urcând de la 3,3 euro la 6 euro (+82%). Rovinieta pentru 30 de zile crește de la 5,3 la 9,5 euro (+79%), iar cea de 60 de zile urcă de la 8,4 la 15 euro (+78%). Singura creștere mai redusă se înregistrează la rovinieta de o zi, care se scumpește cu 40%, de la 2,5 euro la 3,5 euro.

Tariful anual pentru autoturisme va crește de la 28 la 50 de euro (+78%), conform noii Legi 141/2025. Acest lucru reprezintă o cheltuială suplimentară de 22 de euro pe an pentru fiecare mașină.

Noile tarife, de la 1 septembrie, pot fi consultate pe site-ul CNAIR.

Au fost majorate și amenzile pentru lipsa rovinietei

CNAIR a anunțat și majorarea amenzilor pentru lipsa rovinietei. Astfel, amenda pentru lipsa rovinietei se dublează: cea minimă urcă de la 250 la 500 de lei, iar cea maximă – de la 500 la 1.000 de lei.

Compania de drumuri le recomandă șoferilor să verifice valabilitatea rovinietei și să se asigure că respectă noile reglementări pentru a evita sancțiunile.

Categoria de șoferi care nu au fost afectați de scumpirea rovinietei

Rovinietele cumpărate înainte de 1 septembrie rămân valabile pentru întreaga perioadă pentru care au fost emise.

Astfel, conducătorii auto care au achitat deja rovinieta nu vor fi afectați de noile tarife. Sumele plătite anterior rămân valabile pentru întreaga perioadă acoperită, iar aceștia vor beneficia de noile prețuri doar când rovinieta expiră și vor fi nevoiți să o reînnoiască.

Ce este rovinieta și pe ce perioadă se poate emite

Rovinieta este o taxă rutieră obligatorie în România pentru utilizarea rețelei de drumuri naționale și autostrăzi. Scopul acestei taxe este finanțarea întreținerii și modernizării infrastructurii rutiere.

Pentru a circula legal pe aceste drumuri, toate vehiculele, cu excepția motocicletelor, trebuie să aibă rovinieta valabilă. Această taxă se aplică pentru circulația pe autostrăzi, drumuri expres, drumuri europene, drumuri naționale principale și secundare, dar nu se aplică pe drumuri județene sau comunale și există excepții în sectoarele de drumuri naționale din intravilanul municipiilor între indicatoarele de intrare și ieșire.

Conducătorii auto care circulă fără rovinietă valabilă riscă amenzi.

Rovinieta poate fi emisă pentru diferite perioade: zilnic (o zi), săptămânal (10 zile), lunar (30 de zile), trimestrial (60 de zile) anual (12 luni). Tariful depinde de categoria vehiculului (autoturisme, vehicule de transport marfă, autobuze etc.) și de durata valabilității rovinietei.











