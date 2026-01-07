Temperaturi scăzute și fenomene meteo severe au marcat începutul anului 2026, nu doar în România, ci și în alte părți ale Europei.

„Nu uitați să le îndepărtați înainte de a porni la drum!”

Experții din Marea Britanie recomandă șoferilor o metodă simplă și ingenioasă pentru a preveni formarea gheții pe oglinzile retrovizoare ale mașinilor: folosirea șosetelor vechi, de lână!

Deși poate părea neobișnuit, acest truc este considerat extrem de eficient.

„Utilizarea șosetelor poate atrage priviri curioase din partea vecinilor, dar este cu adevărat eficientă. O pereche de șosete vechi poate economisi minute prețioase în diminețile reci. Important este să nu uitați să le îndepărtați înainte de a porni la drum!”, a spus expertul auto Ben Welem de la Cinch.

Ea subliniat că această metodă simplă poate înlocui necesitatea utilizării soluțiilor speciale pentru dezghețarea oglinzilor.

Nu utilizați cartofii!

Pe de altă parte, Welem avertizează împotriva altor metode populare, precum utilizarea cartofilor pentru dezghețarea geamurilor. Acest mit viral, popularizat pe rețelele sociale precum TikTok, nu are o bază științifică și poate crea mai multe probleme decât soluții.

„Acest trend de pe TikTok poate părea ingenios, dar nu veți obține decât o masă lipicioasă pe parbriz, mai greu de îndepărtat decât gheața însăși”, a spus expertul.

Soluția „home-made” cu oțet pentru a preveni condensul

Pentru a combate condensul din interiorul mașinii, alți experți citați de Express recomandă utilizarea oțetului alb. „O metodă excelentă pentru a elimina condensul și a preveni reapariția acestuia este prepararea unei soluții de casă”, spun cei de la Loco Windows Fascias și Cardiff Window Cleaner Ltd.

Rețeta este simplă: „Amestecați două pahare de apă cu două pahare de oțet alb, adăugați câteva picături de detergent de vase, turnați soluția într-un pulverizator și aplicați-o direct pe geamuri”.

Oțetul alb creează o barieră protectoare, iar săpunul descompune tensiunea superficială a picăturilor de pe geam. Vă sugerăm să folosiți o sticlă cu pulverizator pentru a crea un strat protector foarte subțire, care se va usca de la sine.

