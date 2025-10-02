O şoferiţă a spulberat bariera unui mall din Târgu Jiu, când ridica tichetul de parcare

Un SUV condus de o șoferiță de 33 de ani a fost surprinsă în timp ce spulberă bariera de la intrarea în parcarea unui centru comercial din Târgu Jiu. Incidentul s-a produs în momentul în care tânăra s-a întins să ia tichetul de acces, neasigurându-și însă mașina automată, potrivit publicației locale unupetrotus.ro.

Autoturismul a luat-o brusc din loc, a rupt bariera, s-a înfipt apoi într-o mașină parcată regulamentar și s-a oprit abia după câțiva metri, direct în stradă. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere și, din fericire, nimeni nu a a fost rănit.

Tânăra, amendată de polițiștii gorjeni

Șoferița nu a scăpat nepedepsită. După ce imaginile au apărut online, polițiștii s-au autosesizat și au amendat-o. „La data de 1 octombrie a.c., polițiști din cadrul Biroului Rutier – Poliția Municipiului Târgu Jiu s-au prezentat la locul producerii unui eveniment rutier, pe raza municipiului Târgu Jiu, strada Termocentralei, și au constatat că o femeie, de 33 de ani, nu ar fi asigurat corespunzător autovehiculul la pătrunderea în parcarea unui centru comercial, provocând distrugerea barierei amplasate la intrarea în parcare și avarierea unui autoturism parcat corespunzător. Polițiștii au testat conducătoarea auto cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ și au luat măsura sancționării contravenționale a acesteia, pentru neasigurarea corespunzătoare a autovehiculului. Având în vedere că incidentul nu s-a soldat cu vătămări corporale, societatea de asigurări la care este încheiată polița obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) va opera despăgubirea pentru prejudiciile cauzate“, au transmis reprezentanții IPJ Gorj.

Un alt accident în care a fost implicată o șoferiță neatentă s-a produs astăzi, în Timișoara. Femeia a rămas fără portieră, după ce mașina pe care o conducea a fost izbită de un tramvai.

