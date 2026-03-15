Sofia Butaru. Foto: Arhiva personală

„Știam că este aproape imposibil să fiu acceptată”

International Menuhin Music Academy a fost fondată în 1977 la Gstaad, în Elveția, de către celebrul violonist Yehudi Menuhin, fost elev al lui George Enescu și a devenit de atunci un reper de prim rang în lumea academiilor de muzică din lume.

Sofia Butaru a vorbit cu Libertatea despre reușita sa, dar și despre pasiunea sa pentru vioară și muzică, pasiune ce a dus-o până acum pe numeroase scene din Europe, în zeci de concerte.

„Sincer, m-am gândit să îmi forțez un pic limitele aplicând la Menuhin Academy. Știam că este aproape imposibil să fiu acceptată ținând cont de numărul aplicațiilor, nu a existat limită de vârstă sau privind țara de origine. Perioada de selecție a fost de două luni, iar dosarul de selecție a cuprins: CV, biografie, portofoliu, lista de repertoriu, 5 înregistrări făcute în perioada aplicațiilor, lista cu lucrările muzicale pe care vrei să le aprofundezi pe perioada în care ești studentul lor”, a declarat Sofia Butaru pentru Libertatea.

În timpul cursurilor de masterclass din Elveția, ce se vor desfășura în perioada 21-25 martie, cei mai talentați tineri artiști vor fi selectați pentru a urma studiile universitare la prestigioasa academie din Elveția. Iar Sofia mărturisește că ar tenta-o să urmeze studiile universitare acolo dacă va fi selectată.

International Menuhin Music Academy este o instituție de prestigiu dedicată perfecționării tinerilor muzicieni (violoniști, violiști, violonceliști) în muzica de cameră și interpretare clasică. Academia perpetuează valorile Yehudi Menuhin prin masterclassuri, programe intensive și concerte, oferind un mediu artistic excepțional.

Alte instituții în care Sofiei i-ar plăcea să studieze ar fi Conservatorul din München, Conservatorul Reina Sofia din Madrid și, nu în ultimul rând, Conservatorul Național Superior de muzică din Paris. Tânăra violonistă din Pitești s-a gândit și la Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca pentru că oferă multe oportunități tinerilor studenți.

Cum s-a îndrăgostit de vioară

Sofia Butaru a povestit pentru Libertatea și de ce s-a îndrăgostit de vioară.

„Vioara este unul dintre instrumentele care pot suna cel mai apropiat de vocea umană. Poate transmite emoții foarte diferite: tristețe profundă, bucurie, nostalgie sau pasiune. Mulți oameni spun că prima dată s-au îndrăgostit de vioară când au auzit o melodie care le-a atins sufletul. Eu simt că pot transmite totul doar prin muzică, nu trebuie să vorbesc deloc, de fapt, instrumentul este deja o extensie a mea – un mod de a spune lucruri pe care nu le pot exprima în cuvinte. Vreau să le mulțumesc din suflet bunicilor și părinților pentru tot sprijinul lor necondiționat! În special mamei, «omul din umbră», cum își spune ea, este pentru mine un model, este puternică, este un impresar minunat, ea mă ajută în tot ceea ce fac!”, spune Sofia.

Sofia a început studiul viorii la vârsta de 5 ani cu bunica sa, prin joacă. Bunicii săi, ca și tatăl Sofiei, sunt profesori de vioară, dar și instrumentiști în orchestrele simfonice.

„În primii ani înveți abecedarul, cum spune mama mea. Este destul de dificil și greu, dar după câțiva ani ajungi să îți placă și constați că nu există limite! După ce înveți abecedarul bine, te poți exprima liber fără bariere. În primii ani nu trebuie să îți pierzi concentrarea, studiam 2-3 ore zilnic, în zilele libere mai mult, prin clasa a VII-a ajunsesem până la 4-5 ore zilnic, am învățat pe parcurs că este importantă calitatea, nu cantitatea, concentrarea și pasiunea pentru ceea ce faci sunt esențiale”, explică Sofia Butaru.

Pentru tânăra artistă, profesorul său, solistul Răzvan Stoica, este cea mai mare sursă de inspirație pentru ea, un model demn de urmat și chiar spune că a fost un vis că a acceptat-o ca elevă. Iar Răzvan Stoica este de părere că întotdeauna trebuie să câștigi piesa.

„Vă întrebați ce înseamnă probabil să câștigi piesa. Vă dau un exemplu simplu: îmi doream foarte mult să cânt Introducerea și Rondo Capriccioso de Camille Saint-Saëns, l-am rugat tare mult să începem să lucrăm. A spus: «nu acum». Am înțeles mult mai târziu, trebuia să trec prin multe game, studii etc. să pot deprinde anumite tehnici să interpretez piesa. După o perioadă «am câștigat piesa», în cele din urmă a devenit o piesă de suflet, am interpretat-o împreună cu orchestra și a fost un moment puternic încărcat emoțional”, rememorează Sofia Butaru. O altă piesă care o reprezintă și pe care cu greu a câștigat-o este „Tzigane” de Maurice Ravel, piesă pe care abia așteaptă să o interpreteze cu orchestra.

Sofia a concertat deja pe mari scene din România și Europa și spune că au impresionat-o mult prin arhitectură și acustică Ateneul Român, sala Filarmonicii din Cluj-Napoca, sala Heritage și sala Filarmonicii din Satu Mare. În Europa, prima sală este pentru ea Kolner Philharmonie (Germania), urmată de Radio France din Paris, Berliner Philharmonie, Macedonian Philharmonic Orchestra Hall, Rosengarten Mannheim și Liszt Academy of Music – Sala „Franz Liszt”.

În acest an, Sofia speră că va ajunge să concerteze la Elbphilharmonie – Hamburg, Germania și Musikverein – Viena, Austria. Este o țintă pe care și-a propus-o încă de anul trecut.

Întâlnirea cea mai specială, cu dirijorul Cristian Măcelaru: „Un om genial, cald, impresionant”

Sofia Butaru a întâlnit mulți artiști de talie internațională până acum și a dezvăluit care au fost cele mai deosebite întâlniri avute. „Cea mai specială întâlnire a fost cu maestrul Cristian Măcelaru, sub bagheta căruia am cântat de două ori. Este un om foarte cald, genial, impresionant, un profesionist desăvârșit. Un moment cu totul special a fost întâlnirea cu violonista Anne-Sophie Mutter”, precizează Sofia Butaru.

Sofia Butaru și Cristian Măcelaru. Foto: Arhiva personală

Anul trecut, tânăra violonistă a fost selectată într-una dintre cele mai bune orchestre simfonice de pe glob. Este vorba de Orchestra de Tineret a Uniunii Europene. Selecțiile au durat două luni, iar reușita Sofiei a fost cu atât mai mare, cu cât a avut mii de concurenți din 27 de țări din Europa. Sofia are până acum zeci de premii obținute la concursuri prestigioase organizate în Austria, Germania, Italia, România, Slovenia, Spania și Statele Unite.

Pentru ea, timpul liber este extrem de redus, însă mărturisește că îi place multă să călătorească: „Vioara mi-a fost mereu alături și datorită ei pot să mă bucur de călătorii cât mai multe. Fiecare loc îmi oferă noi perspective artistice și emoționale, ce se reflectă în felul în care interpretez muzica. Astfel, muzica și călătoriile devin două fețe ale aceleiași pasiuni: exprimarea și descoperirea lumii”.

