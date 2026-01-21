Un caporal, identificat ca PM, a proiectat, pe 18 ianuarie 1984, filmul pentru 100 de soldați dintr-o unitate militară din Sárbogárd (județul Fejer, centrul țării), fără autorizație.

Comandantul a confiscat caseta și a raportat cazul autorităților, deoarece filmul era considerat propagandă pro-americană și ostil Republicii Populare Democrate Vietnam.

Raportul menționează că nu au fost găsite alte dovezi privind sancționarea lui PM.

Filmul „Missing in Action” (Pierdut în misiune), primul dintr-o trilogie, a devenit un simbol al culturii pop, reflectând tensiunile ideologice din timpul regimului comunist.

Chuck Norris, legendarul actor american, încă provoacă controverse la 85 de ani de la nașterea sa, datorită unui film care a devenit un adevărat cult.

„Missing in Action” (1984), care abordează tema războiului din Vietnam, a stârnit reacții puternice în perioada înainte de căderea regimului comunist.

Într-un raport al Arhivei Istorice a Serviciilor de Securitate de Stat, publicat pe Facebook, se dezvăluie că difuzarea filmului în cadrul unei unități militare din Ungaria a provocat o plângere penală.

În data de 18 ianuarie 1984, filmul a fost proiectat prin intermediul televiziunii interne, fără autorizație, pentru aproximativ 100 de soldați din regimentul de rachete de apărare antiaeriană din Sárbogárd.

„Filmul glorifică soldații americani și disprețuiește armata Republicii Populare Democrate Vietnam”, se arăta în raport.

Acest incident a fost inițiat de un caporal identificat prin inițialele PM, care a adus caseta video în unitate. El ar fi primit filmul de la prietena sa.

Comandantul unității a confiscat caseta și a înaintat o plângere la Ministerul de Interne, pentru „încălcarea normelor comunitare”.

Filmul „Missing in Action” este primul dintr-o serie de trei producții (au urmat „Dispărut în misiune 2: Începutul”/ 1985 și „Braddock: Dispărut în misiune III”/ 1988), iar Chuck Norris interpretează rolul colonelului Thomas James Braddock, un soldat american care încearcă să elibereze prizonierii dintr-un lagăr vietnamez.

„Dispărut în misiune”, prima producție a unuia dintre cel mai de succes realizate vreodată de Cannon (profit de 6,5 milioane de dolari doar pe baza lansării sale în SUA). A încasat 6 milioane de dolari în primul weekend și peste 10 milioane de dolari din închirieri în SUA. Până în 1985, produsese 26 de milioane de dolari.

Deși popularitatea filmului regizat de Joseph Zito a crescut de-a lungul timpului, în contextul respectiv, reprezenta un gest îndrăzneț și riscant.

Arhivarii maghiari nu au găsit dovezi suplimentare cu privire la sancțiunile aplicate lui PM pentru difuzarea filmului.

