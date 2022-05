Momentul în care soldatul rus este confruntat cu văduva ucraineanului pe care l-a împușcat în cap: „Îmi cer iertare”

Şişimarin a compărut, miercuri, 18 mai, în faţa tribunalului districtului Solomianskîi din Kiev, în ceea ce privește acuzația de crime de război, cu privire la uciderea unui bărbat de 62 de ani, neinarmat, pe 28 februarie, în nord-estul Ucrainei.

În boxa acuzării s-a aflat și văduva ucraineanului ucis. „Îmi cer iertare pentru ce am făcut”, a declarat acesta.

