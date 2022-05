Noi imagini și înregistrări video din sud-estul Ucrainei, care arată eforturile depuse de ucraineni pentru a continua să lupte împotriva invaziei ruse, dar și despre prețul plătit de aceștia, au fost distribuite în mediul online, scrie The Guardian.

Forțele ucrainene au aruncat în aer un pod în apropierea orașului Severodonețk, pentru a încetini și sabota mașinăria militară a Rusiei.

Ukrainian forces mined and subsequently destroyed a bridge outside of Severodonetsk. Note the use of daisy chained TM-62 anti vehicular landmines. pic.twitter.com/gmkY7MNOOL

Alte imagini înfățișează urmările atacului aerian efectuat de trupele ruse asupra orașului Bahmut, bombardamentul omârând cinci civili ucraineni și rănind alți șase, potrivit Iuliei Mendel, o fostă purtătoare de cuvânt a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Printre persoanele ucise în atac se numără și un copil de doi ani.

As a result of the Russian airstrike on Bakhmut, Donetsk region, on May 17, five civilians were killed, including a two-year-old child, and four residents were injured. pic.twitter.com/3M76xMe4ON