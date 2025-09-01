Discurs susținut în fața familiilor îndurerate

Kim Jong-un s-a întâlnit cu familiile soldaților nord-coreeni uciși în acest război vineri, 26 august, și le-a transmis condoleanțe pentru „durerea insuportabilă”, a anunțat presa de stat, citată de South China Morning Post.

Phenianul nu a confirmat numărul soldaților săi care au murit luptând pentru Rusia, deși Seulul estimează că sunt în jur de 600. De asemenea, agențiile de informații sud-coreene și occidentale au declarat că Phenianul a trimis peste 10.000 de soldați în Rusia în 2024 – în principal în regiunea Kursk – împreună cu obuze de artilerie, rachete și sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune.

Kim Jong-un a ținut un discurs, vineri, în fața familiilor îndurerate, a relatat Agenția Centrală de Știri Coreeană (KCNA), după ce acesta s-a întâlnit cu câteva dintre ele și săptămâna trecută la o altă ceremonie publică.

„Inima mea se frânge și mă doare și mai tare când îi văd pe acei copilași (copiii victimelor n.r.)”, a precizat liderul nord-coreean Kim Jong-un.

„Am aranjat această întâlnire pentru că am vrut să mă întâlnesc și să consolez familiile îndoliate ale tuturor eroilor și să le ușurez măcar puțin durerea și chinul”, a mai spus Kim în discursul său.

El a promis că va ridica un monument în capitală în onoarea acestora, susținând și că statul va oferi sprijin copiilor soldaților. „Eu, statul nostru și armata noastră ne vom asuma întreaga responsabilitate pentru ei și îi vom antrena admirabil ca luptători devotați și curajoși, asemenea taților lor”, a mai precizat el.

Un astfel de eveniment, a avut loc, recent, la sediul Partidului Muncitorilor din Phenian. Kim Jong-un a salutat soldații „eroici” și „admirabili” care s-au întors din conflict. De asemenea, Liderul nord coreean a fost văzut în timp ce îngenunchea în fața unui portret al unui soldat căzut la datorie, mai menționează sursa citată.

Coreea de Nord a glorificat tacticile sinucigaşe ale trupelor sale

Ulterior, Coreea de Nord a glorificat la televiziunea de stat tacticile sinucigaşe ale trupelor sale trimise să lupte împotriva Ucrainei. Într-un videoclip difuzat duminică de postul KCTV s-au prezentat exemple de luptători care au folosit tactici sinucigaşe împotriva soldaţilor ucraineni, inclusiv aruncarea în aer cu explozibili, pentru a evita capturarea sau a-şi salva camarazii, potrivit EFE.

Tot în cadrul acestei emisiuni au fost citite scrisorile trimise de Kim către unităţile desfăşurate.

Coreea de Nord a confirmat abia în aprilie că a desfășurat trupe pentru a sprijini războiul Rusiei în Ucraina.

