Imaginile arată contraste între viața civilă și cea militară, marcate de oboseală, riduri și lipsa zâmbetului. Unele fotografii sunt realizate la distanță de ani, altele la doar câteva zile de la implicarea în războiul declanșat de Rusia.

Războiul din Ucraina durează de patru ani, iar negocierile de pace sunt complicate de cerințele teritoriale ale Rusiei, respinse de Kiev.

Pe rețeaua de socializare Threads, soldații ucraineni au început să împărtășească imagini care evidențiază transformările fizice și emoționale pe care le-au suferit din cauza războiului.

Inițiativa a fost lansată de un medic militar cu numele de utilizator „vitsikkkk”, iar postarea sa a generat rapid un val de răspunsuri din partea altor membri ai armatei ucrainene,

„Găsiți cinci diferențe”, a scris un utilizator, care și-a încărcat fotografiile înainte și după invazia rusă din 24 februarie 2022.

Fotografiile publicate arată un contrast izbitor între viața dinainte și după începerea conflictului. În locul hainelor civile, soldații îmbracă uniforme, iar expresiile de pe chipurile lor sunt marcate de oboseală, lipsa zâmbetului și riduri adânci.

Aceste imagini, realizate uneori la distanță de ani, alteori la doar câteva zile, oferă o perspectivă personală și emoționantă asupra impactului devastator al războiului.

Ucraina continuă să reziste agresiunii militare ruse de aproape patru ani. În ultimele săptămâni, diplomații occidentali au intensificat eforturile pentru a pune capăt conflictului. Totuși, cererile Rusiei de concesii teritoriale sunt considerate inacceptabile de către Kiev, ceea ce complică negocierile de pace.

Săptămâna trecută, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost la București.

