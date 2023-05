Canalul de You Tube al publicației ruse Gulagu a publicat un interviu amplu atât cu soldatul rus capturat, cât și cu operatorul ucrainean al dronei care l-a ghidat pe acesta.

Pe 9 mai, lângă Bahmut, opreatorii de drone ai echipei „CODE 9.2” a batalionului 3 al brigăzii 92 a Forțelor Armate ale Ucrainei au ajutat la salvarea vieții soldatului rus caporal Ruslan Anitin, care, fără nicio pregătire, împreună cu încă doi militari, a fost trimis în prima linie de către instructorul din grupul de mercenari Wagner, scrie Gulagu, la descrierea înregistrării cu interviul.

Cei trei soldați au fost trimiși lângă cele mai apropiate poziții ale Forțelor Armate ale Ucrainei și amenințat că va fi împușcat pentru că a încercat să părăsească pozițiile și să se retragă din prima linie. Ceilalți doi militari mobilizați în septembrie 2022 împreună cu Ruslan au murit în timpul luptelor.

Dronele i-au urmărit pe Dmitri Ivanov (21 de ani) și Victor (27 de ani), aceștia au încercat să doboare dronele și au fost atacați cu grenade. După ce au fost răniți au reaizat că nu vor fi evacuați din tranșee și s-au sinucis. Unul s-a împușcat, celălalt s-a aruncat în aer cu o grenadă F-1, a povestit Ruslan Anitin, singurul care a supraviețuit dintre cei trei.

Când o dronă s-a pregătit să-l atace și pe el, caporalul a făcut semne că e gata să se predea și spune că s-a gândit că acasă îl așteaptă fiica lui de 4 ani.

The mobilized Russian man who surrendered into Ukrainian captivity via drone communication (see my previous tweet), gave an interview to Gulagu net.



După ce Ruslan a arătat că este neînarmat și gata să se predea, ucrainenii nu l-au atacat cu drona. Operatorii de drone au cerut permisiunea comandanților să-l ia prizonier pe soldatul rus, apoi au scris un mesaj pentru Ruslan, aruncat din dronă lângă el, în tranșee: „Predă-te. Urmărește-mă și îți vom salva viața”.

Caporalul rus a urmărit apoi drona prin tranșee, printre cadavrele a 30-40 de camarazi uciși, iar evacuarea a durat aproximativ două ore. În tot acest timp s-au tras peste zece focuri de mortiere și artilerie asupra lui Ruslan din pozițiile ocupate de mercenarii Wagner și de Forțele Armate ruse, doi militari au tras în el cu mitraliera, dar ucrainenii au reușit să-l conducă în pozițiile lor și să-i salveze viața.

„Cei din trupele Wagner ne-au dat un soldat care să ne ducă în prima linie, care ne-a spus: niciunul dintre voi să nu rămână în urmă, veniți după mine. Cine încearcă să se întoarcă, îl curăț”, a povestit Ruslan.

„Aveți grijă, sunt schimburi de focuri. Dacă vreunul dintre voi e lovit, îl împușc pe loc”, au fost amenințați recruții de mercenarul Wagner.

Când au ajuns în tranșee, au găsit soldați care stăteau lângă zeci de cadavre: „Nu mi-am imaginat așa ceva: cadavre puse unul peste altul. În tranșeea în care mă aflam, erau 30-40 de cadavre, în adăposturi individuale, pe jumătate îngropați, întinși pe jos”.

Caporalul a povestit și că recruții trimiși să lupte sub comanda Wagner nu aveau experiență militară, nu li se dădea hrană și au fost amenințați că vor fi executați, dacă încearcă să fugă sau sunt răniți.

