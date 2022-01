SONDAJ. AUR, în creștere, a ajuns la aproape 21% în intenția de vot. Scăderi pentru PSD și PNL

Alianța pentru Uniunea Românilor continuă să crească în sondaje. O arată datele unei cercetări realizate de Inscop Research în perioada 10-18 ianuarie la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group, în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshall Fund of the United States, Black Sea Trust for Regional Cooperation și True Story Project.

Potrivit sondajului publicat pe pagina de Facebook a institutului, pe primul loc în intenția de vot a românilor se află PSD, cu 34,3%, în scădere cu aproape 2% față de luna decembrie, urmat de AUR, care a ajuns la 20,6%, cu jumătate de procent mai mult față de aceeași perioadă.

PNL e pe trei și continuă să scadă. A pierdut puțin față de decembrie, 0,4%, și e cotat cu 16,6%, dar în iunie anul trecut avea 26,6%.

sursa: Inscop Research

Pe locul patru se află USR, partidul condus de Dacian Cioloș, care în această lună este creditat cu 12,5%, cel mai bun scor din septembrie încoace, cu 0,4% mai mult față de decembrie.

În sondaj apare măsurat și noul partid lansat recent de Ludovic Orban, Forța Dreptei, cotat la 1,7%.

Șeful Inscop: Tensiunile din coaliție și problemele sociale alimentează creșterea AUR

„Tensiunile din coaliție și întârzierea oferirii de soluții la problemele sociale alimentează în continuare creșterea AUR. Dacă pe zona de securitate militară, din cauza amenințărilor Rusiei, observăm o creștere foarte puternică a încrederii în NATO, în UE, în Occident, de bun augur pentru moralul națiunii, problemele sociale și politice domestice/interne vor alimenta în continuare adeziunea electorală la discursul ultrapopulist”, susține, într-o postare pe Facebook, directorul Inscop Research, sociologul Remus Ștefureac.

Evoluția intenției de vot pe partide Sursa: Inscop Research

„Certurile dintre partidele coaliției aflate la guvernare pe fondul crizei facturilor la energie le afectează în mod direct intenția de vot. Deocamdată, impactul este controlabil, dar problema riscă să devină o amenințare majoră dacă relația dintre PSD și PNL nu se va armoniza și cele două partide nu vin cu soluții în locul disputelor politice. După catastrofala criză politică de la finalul anului trecut, oamenii nu mai vor să audă de certuri politice și nu vor avea niciun pic de răbdare și niciun gram de toleranță pentru partidele care le vor provoca”, adaugă acesta.

Sondajul Inscop a fost realizat în perioada 1-18 ianuarie 2021, prin telefon, pe un eșantion de 1.162 de persoane, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2,9 %, la un grad de încredere de 95%.

