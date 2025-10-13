Cine ar câștiga alegerile dacă s-ar vota duminica viitoare: AUR, dublu față de PSD sau PNL

AUR se menține lider, urmat de PSD și PNL

Un nou sondaj realizat de INSCOP Research, realizat la comanda platformei Informat.ro, în perioada 6–10 octombrie 2025, arată că Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) continuă să conducă detașat în intențiile de vot ale românilor, cu 40%, urmată de PSD (17,6%) și PNL (14,8%). Pe locul patru se află USR, cu 11,5%, iar UDMR depășește pragul electoral cu 5,2%.

Potrivit cercetării, scorurile principalelor partide s-au stabilizat, iar diferențele față de lunile anterioare sunt minore.

„Toamna pare a aduce o stabilizare a intenției de vot, partidele aflate la putere având un scor cumulat de aproximativ 50%, iar partidele din opoziție cu un scor de 45%. AUR pare a se consolida pe primul loc, restul partidelor nereușind să treacă de 20%”, a declarat Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research.

AUR rămâne constant peste 40%

Conform datelor detaliate, AUR se menține aproape neschimbat față de lunile anterioare:

PSD: 17,6% (față de 17,9% în septembrie, 13,7% în iunie);

PNL: 14,8% (față de 15,2% în septembrie, 17,3% în iunie);

USR: 11,5% (față de 12,8% în septembrie, 13,1% în iunie).

UDMR a crescut ușor la 5,2%, în timp ce SENS (3,4%), POT (2,6%) și SOS România (2%) rămân sub pragul electoral de 5%. Aproximativ 1,3% dintre respondenți ar vota un independent, iar 1,6% au menționat alte partide.

Peste 70% dintre români spun că vor merge sigur la vot

Pe o scară de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „sigur nu” și 10 „sigur da”, 72,7% dintre români au ales 10, declarând că intenționează să participe la vot. Doar 13,2% au spus că sigur nu vor merge la urne. Aceasta arată un nivel ridicat de mobilizare electorală, comparativ cu sondajele din anii anteriori.

Datele sondajului au fost culese prin interviuri telefonice (CATI), pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ la nivel național pentru populația adultă a României. Eroarea maximă de eșantionare este de ±2,95%, la un nivel de încredere de 95%.

