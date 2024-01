Sorana Darclee a devenit cunoscută publicului larg drept Sorana de la A.S.I.A. A cântat în celebra formație, dar de curând s-a reunit, a susținut chiar și un concert la Sala Palatului din București. Dincolo de succesul ei în muzică, ea cochetează și cu pictura, și-a expus recent câteva tablouri în cadrul unei expoziții.

Invitată ieri în emisiunea lui Cătălin Măruță, ea nu a vorbit despre cariera ei, ci despre diagnosticul pus de medici. Suferă de ADHD, tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate. Și-a dat seama că poate avea această afecțiune după ce a văzut un clip video pe TikTok.

Sorana Darclee: „Se poate trata, pot să scap, ce fac cu viața mea?”

„Aveam 38 de ani, spre finalul celor 38 de ani și văd un filmuleț pe TikTok cu un tip care spunea: Ți se întâmplă să nu poți duce un proiect cap-coadă, te apuci să faci un lucru și între timp ai alte 700 de idei și le lași baltă pe toate. Și eu eram, da, da, da.

Și zice: Ai ADHD. Auzisem despre ADHD, dar niciodată nu m-am gândit să verific măcar ce înseamnă, cu atât mai puțin să cuplez că ar putea fi vorba despre mine”, a povestit Sorana în emisiunea „La Măruță” de pe Pro TV, conform unica.ro.

Și a continuat: „În momentul acela am devenit foarte interesată, am început să citesc tot ce se putea citi, am căutat să văd ce specialiști testează ADHD și ce înseamnă asta. Se poate trata, pot să scap, ce fac cu viața mea? Problema cea mai mare pe care o dezvoltasem în ultimii ani era că nu știu ce fac în viața mea.

Aveam toate aceste situații din copilărie, din adolescență. În copilărie se prezintă cel mai nasol ADHD pentru că este cel mai brutal, deoarece, fiind copil, nu știi să-ți gestionezi emoțiile”.

Ulterior, Sorana Darclee și-a amintit că părinții au testat-o pentru ADHD în copilărie, însă medicii au spus că are doar foarte multă energie. „Ai mei m-au testat când eram mică, dar doctorii au spus: are foarte multă energie și nu se poate concentra.

Atunci părinții m-au dus să fac tenis de performanță, înot de performanță, lucram și în televiziune, făceam tot felul de activități, dar nu puteam să mă concentrez întotdeauna și nu mai mult de câteva minute.

Puteam să mă concentrez la școală dacă maniera de predare era superinteractivă și dacă profesorul reușea să fie în viteza la care creierul meu funcționa. Pentru că nouă asta ni se întâmplă, suntem pe foarte repede înainte”, a mai zis ea.

Cum a fost testată pentru ADHD

În emisiune, Sorana Darclee a dezvăluit și cum medicii i-au pus diagnosticul de ADHD. Totodată, artista se mândrește că acum își controlează emoțiile, astfel că nu are un tratament medicamentos. „Testările se fac la mai mulți specialiști: psihologi clinici, psihoterapeuți, neuropsihiatri etc. Fiecare specialist are câteva maniere de verificare. Printre verificări e un test imens cu multe întrebări.

Deja de acolo medicul își dă seama, căci sunt foarte multe întrebări și, evident, ne pierdem concentrarea. Eu am ales să nu aleg tratament medicamentos. Nici cu depresia. Dacă până la 39 de ani am funcționat bine fără medicamente, acum înțeleg, în sfârșit, care-i treaba cu mine. Simțeam că o iau razna și înnebunesc, iar explicația asta mă ajută să funcționez”, a încheiat cântăreața.

