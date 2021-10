„Cu siguranţă există infectări în şcoală, în rândul elevilor şi în rândul profesorilor. La fel de sigur este că media infectărilor în şcoală este mult sub media naţională a infectărilor. În această săptămână avem o creştere de 23% infectări în rândul elevilor şi o creştere tot de 23% infectări în rândul angajaţilor. În săptămânile din urmă am avut dublări şi chiar triplări. La finalul lui septembrie, am sărit de la o săptămână la alta, de la 3.400 de infectări, la 8.400. Din fericire, viteza de creştere a numărului de infectări a scăzut în această săptămână”, a declarat Sorin Cîmpeanu, miercuri seară, la Digi 24.

Ce date a prezentat ministrul educației:

16.316 elevi infectați;

347 de scoli în online (4% din numărul total), dintre care 110 sunt în București;

În 85 de școli s-a luat decizia trecerii la cursurile la distanță din cauză că mai multe de jumătate din clase au trecut în online din cauza cazurilor de Covid:

459.000 de elevi in online 15% din totalul elevilor şi preşcolarilor).

Îmi place să cred că în acele şcoli în care activitatea cu prezenţă fizică este suspendată, părinţii copiilor înţeleg că, dacă nu merg la şcoală, nu merg în colectivitate, nu merg nici în alte locuri precum mall-uri sau acţiuni culturale sau parcuri. Sorin Câmpeanu:

Întrebat dacă nu susţine învăţământul online, ministrul a răspuns: „Evident că nu”.

„Învătăpământul online e un dezatru. Sunt unii profesori care trimit teme pe WhatsApp și consideră că au predat online”, a mai spus ministrul.

În ceea ce privește testele de salivă, așteptate în școli, Câmpeanu speră ca la finalul lunii acestea să ajungă la instituțiile de învățământ.

