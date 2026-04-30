El spune că, împreună cu colegii săi, a făcut un demers parlamentar, care s-a dovedit a fi, până în prezent, unul „cu susținere”, având în vedere că sunt 254 de semnături strânse pentru această moțiune. De asemenea, Grindeanu subliniază faptul că „nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune”.

„Am spus-o și eu și ceilalți semnatari ai acestei moțiuni. Oricât s-ar încerca să se argumenteze cumva că există această înțelegere, ea nu există. Am spus de multe ori că îmi doresc ca soluția post-moțiune să vină din interiorul partidelor care au format până acum această majoritate”, a precizat Sorin Grindeanu, la Antena 3.

El a mai adăugat: „Nu fac majoritate cu AUR. PSD nu va face majoritate de guvernare cu AUR, ne dorim în interiorul aceleiași coaliții. Nu-mi doresc așa ceva, membrii de partid au spus și nici ceilalți (n.r.: AUR) nu au ridicat pretenții de acest tip”.

Întrebat dacă George Simion i-a cerut ceva pentru a semna această moțiune împreună cu AUR, Grindeanu a răspuns: „Absolut nimic”. De asemenea, a refuzat să răspundă la întrebarea dacă AUR este un partid extremist, susținând că „nu face caracterizări”.

Liderul PSD a mai acuzat că Ilie Bolojan a întins o capcană de tipul „după mine, potopul”.

„Dacă el nu mai prim-ministru, după logica domniei sale, nu mai poate să existe nicio variantă în interiorul acestei coaliții. E fals, există viață și după Ilie Bolojan prim ministru”, a mai precizat el.

Variantele PSD-ului după moțiunea de cenzură

Președintele PSD a mai spus că există doar două variante pentru PSD după moțiunea de cenzură.

„Ori vom face o soluție în care vom avea o majoritate în interioul acestei coaliții (PSD-PNL-USR-UDMR n.r.), poate rearanjată ori PSD-ul va trece în opoziție. Nu avem o altă variantă”, a subliniat el.

Dacă trece moțiunea, Grindeanu a mai spus: „PSD probabil că va fi primul partid invitat la consultări și îi voi spune președintelui același lucru pe care vi l-am spus dumneavoastră: că ne dorim o coaliție în aceeași formă, că nu susținem guverne minoritare și că nu facem majorități în afara acestei coaliții”.

Grindeanu, despre Victoria Stoiciu: „N-am să comentez ce a spus o fostă colegă de partid”

Pe 28 aprilie, Victoria Stoiciu și-a dat demisia din partid după doi ani, susținând că motivul este moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan, spunând: „Nu voi gira niciodată normalizarea fascismului”. Aceastaa rămas însă cu funcția de senator, obținută la alegerile parlamentare din decembrie 2024, când a candidat pe listele PSD, partid care a susținut-o. Mai mult, ea a transmis că refuză să demisioneze din funcția de parlamentar.

Despre comentariile Victoriei Stoiciu, liderul PSD a spus: „N-am să comentez ce a spus o fostă colegă de partid”.

