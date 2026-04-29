Reacția lui Sorin Grindeanu după ce Victoria Stoiciu și-a dat demisia din PSD. Atac voalat la Marcel Ciolacu

În acest context, Grindeanu a precizat că nu el a adus-o pe Victoria Stoiciu în partid. Fără să o spună direct, l-a acuzat pe fostul președinte PSD Marcel Ciolacu că a făcut acest lucru, fiindcă Stoiciu a fost adusă în partid în acea perioadă.

„Nu sunt autorul venirii domniei sale și nici nu o să vorbesc de rău. Dacă domnia sa a ales acest drum, e treaba ei, poate își dă demisia și din Senat, că până la urmă…”, a spus Grindeanu conform transcriptului furnizat de PSD.

„Mă scuzați, chiar nu vreau să intru în polemică legată de doamna Stoiciu. Pe mine mă interesează să dăm acest semnal, toți prefecții și subprefecții PSD, toți secretarii de stat și-au dat demisia. Tocmai că vrem să transmitem acest mesaj, că suntem în opoziție cu Guvernul. Pe mine mă interesează să înlătur minciunile spuse de premier (n.red. – Ilie Bolojan) aseară și nu doar cum că PSD-ul și eu facem majorități să-l suspendăm pe președintele Nicușor Dan”, a adăugat el.

Afirmațiile au venit la câteva ore după ce PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură contra Guvernului Bolojan, care va fi votată pe 5 mai. Președintele AUR, George Simion, a spus că s-au strâns 253 de semnături. Pentru căderea Guvernului este nevoie de 233 de voturi în Parlament.

Textul integral al moțiunii de cenzură PSD-AUR poate fi citit în documentul de mai jos:

Reamintim că Sorin Grindeanu a fost ales în noiembrie 2025 președinte „plin” al PSD, după 6 luni în care a fost interimar în urma demisiei lui Marcel Ciolacu.

Iar Victoria Stoiciu a fost inclusiv vicepreşedinte al PSD pentru relaţia cu ONG-urile și a fost numită în perioada în care președintele partidului era fostul premier Marcel Ciolacu. După ce Grindeanu i-a luat locul lui Ciolacu în fruntea partidului, una dintre mutări a fost să o schimbe pe Stoiciu din funcția de vicepreședinte PSD.

Pe 28 aprilie, Stoiciu și-a dat demisia din partid susținând că motivul este moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan și spunând: „Nu voi gira niciodată normalizarea fascismului”. Stoiciu a rămas însă cu funcția de senator, obținută la alegerile parlamentare din decembrie 2024, când a candidat pe listele PSD, partid care a susținut-o. Mai mult, ea a transmis că refuză să demisioneze din funcția de parlamentar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE