Mirabela Grădinaru a participat, la Ankara, la programul dedicat partenerelor liderilor prezenți la Summitul NATO. Invitată de prima-doamnă a Turciei, Emine Erdoğan, partenera președintelui României a luat cuvântul în cadrul unei dezbateri despre siguranța copiilor în era digitală. La eveniment au fost prezente și Brigitte Macron, Olena Zelenska și partenerele mai multor șefi de stat și de guvern.

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Mirabela Grădinaru a participat la masa rotundă organizată de Emine Erdoğan

Administrația Prezidențială a publicat imagini de la evenimentele organizate la Ankara pentru partenerele liderilor prezenți la Summitul NATO.

Prima-doamnă a Turciei, Emine Erdoğan, a găzduit masa rotundă cu tema „Copii, Tehnologie și Securitate: Cum protejăm generația viitoare”, potrivit Agenției Anadolu.

Mirabela Grădinaru s-a numărat printre participantele invitate să ia cuvântul în cadrul dezbaterii, alături de Brigitte Macron, soția președintelui Franței, Olena Zelenska, soția președintelui Ucrainei, precum și de soțiile și partenerele liderilor din Lituania, Finlanda, Polonia, Coreea de Sud, Slovenia, Albania, Republica Cehă, Danemarca, Grecia, Muntenegru, Estonia, Canada, Germania și ale președintei Comisiei Europene.

Mesajul transmis despre siguranța copiilor în mediul online

În timpul discuțiilor, Mirabela Grădinaru a vorbit despre rolul tehnologiei în viața copiilor și despre importanța utilizării responsabile a dispozitivelor digitale.

Partenera președintelui României a subliniat că mediul online și tehnologia reprezintă instrumente utile pentru educație și dezvoltare, însă acestea nu trebuie să afecteze siguranța și echilibrul copiilor.

Cu această ocazie, Mirabela Grădinaru a amintit și de programul „România în Lumină”, inițiat de Administrația Prezidențială, care urmărește educarea copiilor și a familiilor în privința riscurilor din mediul online și promovarea unui spațiu digital mai sigur.

Prânz oficial și vizită la o expoziție de artizanat turcesc

După încheierea mesei rotunde, participantele au luat parte la un prânz oficial organizat de Emine Erdoğan. Invitatele au degustat preparate din bucătăria turcească, printre care fava, anghinare de Urla, flori de dovlecel umplute, frunze de viță umplute, keşkek și căpșuni de Emiralem.

Programul a continuat cu vizitarea unei expoziții dedicate patrimoniului cultural turcesc, care a inclus țesături tradiționale, broderii și obiecte de artizanat inspirate din culturile anatoliană, mesopotamiană, otomană și turcă.

La finalul întâlnirii, partenerele liderilor au realizat fotografia oficială de grup, iar Mirabela Grădinaru a fost așezată în primul rând.

Ținuta aleasă de Mirabela Grădinaru

Pentru eveniment, Mirabela Grădinaru a ales un costum bej format din sacou și pantaloni evazați. Ținuta a fost completată de pantofi stiletto în aceeași nuanță, o geantă elegantă și bijuterii discrete – un lanț și cercei cu perle.

Coafura a rămas simplă, cu părul drept purtat liber, iar machiajul a fost unul natural, în tonuri calde. Cu o zi înainte, Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan au participat la recepția și dineul oficial oferite de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, și de prima-doamnă Emine Erdoğan.

Nicușor Dan a prezentat-o pe Mirabela Grădinaru lui Donald Trump

În conferința de presă susținută după Summitul NATO, președintele Nicușor Dan a povestit că, în timpul fotografiei oficiale de familie, i-a prezentat-o pe Mirabela Grădinaru președintelui Statelor Unite, Donald Trump.

„Au fost fraze de politețe. Stăteam în spate și domnul Trump s-a întors și i-am prezentat-o pe Mirabela. Asta a fost…”, a declarat Nicușor Dan.

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