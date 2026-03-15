PSD își stabilește strategia pentru bugetul de stat

În ședința care va avea loc de la ora 16:00, conducerea PSD va stabili strategia din Parlament la votul pentru bugetul de stat pe 2026, care va avea loc joi, 19 martie.

„Duminică, aşa cum am spus, vom hotărî acţiunile noastre pentru săptămâna viitoare, când, în mod normal, vom avea dezbaterile în Parlament şi vom avea votul final pe buget. Duminică vom hotărî dacă vom vota bugetul sau nu şi dacă vom depune amendamente noi, ca şi grup”, a spus liderul PSD Sorin Grindeanu, despre şedinţa de duminică, potrivit News.ro.

Întrebat dacă PSD va negocia susţinerea pentru amendamente, inclusiv cu partidele din opoziţie, Grindeanu a răspuns: „Nu, nu vom face acest lucru. (..) Noi venim cu amendamente care pot să fie votate, sau nu, fără negocieri. Adică nu vreau să negociez creşterea indemnizaţiilor pentru copiii cu dizabilităţi, sau eliminarea CASS-ului pentru mame, sau eliminarea CASS-ului pentru veteranii de război, sau pentru personalul monahal, sau pentru deţinuţii politici. Să negociez cu ce? Astea sunt lucruri care pot să fie votate, sau nu. Dacă vom depune acest amendament, va fi fără negocieri. Eu o să apelez la buna credinţă a parlamentarilor. Nu vor ezista niciun fel de negocieri politice”.

Liderii PSD spun că „bugetul nu poate să treacă în această formă”

De asemenea, Daniel Băluţă, liderul PSD Bucureşti şi primar al sectorului 4 al Capitalei, a afirmat că „bugetul nu poate să treacă în această formă” şi anunţă că grupul parlamentar al PSD va face demersuri pentru adoptarea amendamentelor pe care parlamentarii social-democraţi le propun.

Acesta l-a criticat în termeni duri pe premierul Ilie Bolojan.

„Acest om care frânează dezvoltarea României, pe numele dânsului Ilie Bolojan, a reuşit abia ieri să adopte creşterea salariului minim pe economie. Discutăm despre un om care nu a ţinut cont niciodată de nevoile persoanelor cu dizabilităţi, preferând în contrapartidă să ofere bani pentru a juca la bursă, un om – şi asta vă spun din sânul coaliţiei – un om care consideră că mamele care îşi cresc copilul în concediu de maternitate sunt privilegiate faţă de alte mame din Europa şi nu a ţinut cont niciodată de faptul că a scăzut puterea de cumpărare, inflaţia este de 10%, au crescut taxele, a crescut impozitele”, a spus Daniel Băluţă.

Bolojan este încrezător că bugetul de stat va fi aprobat

Dezbaterile asupra proiectului bugetului de stat urmează să înceapă luni, 16 martie. Premierul Ilie Bolojan este convins că bugetul de stat va fi adoptat de Parlament. El a făcut această afirmaţie în timp ce era întrebat dacă ia în calcul demisia în situaţia în care legea bugetului pică la vot sau va fi adoptată cu modificări majore.

„Bugetul va trece de votul Parlamentului şi sunt convins că va rămâne un buget echilibrat, un buget care este gândit în mod corect. Ar fi iresponsabil să repetăm greşelile pe care le-am făcut în anii trecuţi”, a afirmat, joi seară, Ilie Bolojan.