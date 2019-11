De Mihai Niculescu,

Șosetele albe ale lui Michael Jackson decorate cu cristale sunt scoase la licitație la mai bine de zece ani de la moartea artistului, de o casă de licitații din New Jersey, GottaHaveRockandRoll, potrivit Daily Mail.

Șosetele fac parte dintr-o colecție de obiecte deținută de Frank DiLeo, fostul manager al artistului, și vor fi vândute alături de o scrisoare a lui Michael Jackson trimisă către acesta.

Celebrul artist a murit în iunie 2009, la vârsta de 50 de ani.

Managerul său, fost actor în serialul Goodfellas – care a murit și el în august 2011, la 63 de ani – l-a reprezentat pe Michael din 1984 până în 1989 – și i-a prezentat cadoul drept un semn de apreciere primit de la Michael.

Setul de obiecte scos la licitație mai conține un certificat de autenticitate și o scrisoare a soției lui Frank, care confirmă faptul că Michael Jackson a purtat șosetele atunci când a interpretat, în premieră, tehnica de dans Moonwalk devenită ulterior celebră- iluzia că dansatorul pășește înainte când, de fapt, merge înapoi.

Suma de pornire a licitației este de 100.000 de dolari, dar se estimează că persoanele interesate ar putea plăti între 1 și 2 milioane de dolari pentru aceste obiecte.

Însă, la licitație vor fi vândute și alte obiecte ale lui Michael, la prețuri mai accesibile fanilor, precum discurile originale de aur și platină primite pentru piesele „Thriller” „Dangerous”, „Bad”, „This Is It” and „Off the Wall”.

Licitația se desfășoară în perioada 13-22 noiembrie.

Sursa foto: GottaHaveRockandRoll

