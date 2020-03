De Cătălin Schipor,

Înainte ca Vergil Chițac să fie testat pentru coronavirus COVID – 19 și să afle că este bolnav, soția acestuia, Simona Chițac a trecut pe la Academia Navală pentru că avea nevoie de o adeverință de la locul de muncă şi a intrat în contact direct cu 18 persoane. Au fost și ele testate după ce soția senatorului a fost depistată pozitiv la COVID – 19. Dintre acestea, una singură a contactat boala, pacientul cu numărul 11 din Constanța.

“Am o veste proastă și voiam să o auziți de la mine, nu prin intermediari. Dna Simona Chițac, soția senatorului, lucrează în compartimentul meu. Vineri a fost și ea confirmată cu infectarea cu virusul Corona. De vineri, toți colegii am intrat în autoizolare, la domiciliu, cu toată familia. Duminică seara, mie mi-a crescut temperatura la 38.5, iar astăzi de dimineață am sunat la 112. M-au dus la spital și mi-au făcut testul. Din păcate, și eu sunt pozitiv. Deoarece am intrat în contact direct cu voi, vă rog să vă monitorizați temperatura, iar dacă urcă peste 38 de grade, să sunați la 112. Îmi pare rău pentru situația creată și sper să nu aveți probleme“, a postat acesta pe un grup de Facebook.

Simona Chiţac, soţul ei, senatorul Vergil Chiţac şi fiul lor sunt internaţi la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa. Irina, fiica lor, a anunţat pe Facebook că tatăl ei a fost transferat la Terapie Intensivă.

