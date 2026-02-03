xAI se alătură SpaceX

SpaceX a anunțat achiziția companiei xAI, într-un demers prin care își propune să integreze inteligența artificială cu tehnologiile sale spațiale, rețelele de comunicații și platformele digitale. Noua entitate este prezentată drept cel mai ambițios motor de inovație din lume.

„SpaceX a achiziţionat xAI pentru a forma cel mai ambiţios motor de inovare integrat vertical de pe Pământ (şi dincolo de acesta), combinând IA, rachete, internet spaţial, comunicaţii directe către telefoane mobile şi cea mai importantă platformă de informaţii în timp real şi de libertate de exprimare din lume”, a spus Elon Musk, într-un mesaj publicat pe site-ul SpaceX.

Elon Musk a justificat luni, 2 februarie, această fuziune preliminară ca fiind o etapă pentru realizarea „următorului capitol” al SpaceX.

„Aceasta marchează nu doar următorul capitol, ci următoarea carte din misiunea SpaceX și xAI: extinderea la scară pentru a crea un soare conștient care să înțeleagă Universul și să ducă lumina conștiinței către stele!”, mai arată el.

Acest proiect futurist, pe care îl numeşte „soare conştient” , se înscrie în ambiţia sa de a stabili „baze autonome pe Lună” înainte de „o civilizaţie întreagă pe Marte şi, în final, o expansiune în univers”.

Centre de date orbitale

Acordul ar putea consolida ambiţiile SpaceX în ceea ce priveşte centrele de date, întrucât Musk concurează cu rivali precum Alphabet Google, Meta, Amazon, Anthropic şi OpenAI, susţinute de Amazon, în sectorul AI.

Compania combinată ar urma să stabilească preţul acţiunilor la aproximativ 527 de dolari fiecare şi ar avea o valoare de 1,25 trilioane de dolari, a relatat Bloomberg.

Conform acordului de fuziune, xAI ar deveni o filială deţinută în totalitate de SpaceX, a declarat o sursă familiarizată cu problema, care a solicitat anonimatul.

Fuziunea are loc în contextul în care compania spaţială planifică o ofertă publică de succes în acest an, care ar putea să o evalueze la peste 1,5 trilioane de dolari, au declarat două persoane familiarizate cu problema.

Revoluție în lansarea sateliților și explorarea spațiului

Elon Musk mai spune că în 2025, cel mai prolific an din istorie în ceea ce privește numărul de lansări orbitale, doar aproximativ 3000 de tone de încărcătură utilă au fost lansate pe orbită, constând în principal din sateliți Starlink transportați de racheta noastră Falcon.

„Cerința de a lansa mii de sateliți pe orbită a devenit o funcție forțată pentru programul Falcon, determinând îmbunătățiri recursive pentru a atinge ratele de zbor fără precedent necesare pentru a face internetul spațial o realitate. Anul acesta, Starship va începe să livreze pe orbită sateliții V3 Starlink, mult mai puternici, fiecare lansare adăugând o capacitate de peste 20 de ori mai mare constelației decât lansările actuale Falcon ale sateliților V2 Starlink”, a adăugat el.

Starship va lansa, de asemenea, următoarea generație de sateliți direct-to-mobile, care vor asigura acoperire celulară completă peste tot pe Pământ.

„Cu lansări la fiecare oră care transportă 200 de tone pe zbor, Starship va livra milioane de tone pe orbită și dincolo de aceasta pe an, permițând un viitor interesant în care umanitatea explorează printre stele. Calculul matematic de bază este că lansarea unui milion de tone pe an de sateliți care generează 100 kW de putere de calcul pe tonă ar adăuga 100 gigawați de capacitate de calcul AI anual, fără nevoi operaționale sau de întreținere continue. În cele din urmă, există o cale de a lansa 1 TW/an de pe Pământ”, a mai precizat Musk.

Estimarea sa este că, în decurs de 2-3 ani, „cea mai ieftină modalitate de a genera putere de calcul AI va fi în spațiu”.

Expansiunea în Univers

Deși lansarea sateliților AI de pe Pământ este obiectivul imediat, Elon Musk susține că acest lucru „va permite și operațiuni pe alte lumi”.

Datorită progreselor precum transferul de combustibil în spațiu, Starship va fi capabil să aterizeze cantități masive de marfă pe Lună. Odată ajuns acolo, va fi posibilă stabilirea unei prezențe permanente pentru activități științifice și de producție. Fabricile de pe Lună pot profita de resursele lunare pentru a produce sateliți și a-i lansa mai departe în spațiu”, a subliniat Musk.

El a mai susținut că „folosind un propulsor electromagnetic de masă și producția lunară, este posibil să se lanseze 500 până la 1000 TW/an de sateliți AI în spațiul profund, să se urce semnificativ pe scara Kardashev și să se valorifice un procent semnificativ din energia Soarelui”.

„Capacitățile pe care le deblocăm prin realizarea centrelor de date spațiale vor finanța și vor permite baze cu creștere autonomă pe Lună, o întreagă civilizație pe Marte și, în cele din urmă, expansiunea în Univers”, a concluzionat Elon Musk.

