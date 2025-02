Articol de Henry Foy, Laura Dubois (Brussels), Barney Jopson (Madrid), Joe Leahy (Beijing).

Unele capitale ale UE au sugerat să adopte poziția dură a SUA cu privire la China pentru a obține favorurile președintelui Donald Trump, însă altele avertizează împotriva periclitării relațiilor economice ale blocului cu Beijingul.

„Europa trebuie să ia decizii pe cont propriu. Și trebuie să hotărâm când China poate fi un partener și când China este un concurent”, a declarat José Manuel Albares pentru Financial Times.

„Putem avea cu siguranță un dialog cu țara care cred că este aliatul nostru natural, Statele Unite. Dar Europa trebuie să își ia propriile decizii”, a spus el.

Ruptura dintre Trump și Europa s-a adâncit în ultimele zile, în urma apropierii președintelui american de Rusia și a remarcilor acide despre Ucraina și liderul acesteia, Volodimir Zelenski. Administrația Trump a sugerat, de asemenea, că și-ar putea retrage garanțiile de securitate din Europa și a minimalizat amenințarea rusă la adresa continentului.

Cele 27 de state membre ale UE nu au o poziție unitară cu privire la China, însă relația blocului a fost tensionată de probleme comerciale și de sprijinul acordat de Beijing Rusiei în războiul său din Ucraina. În timpul primului mandat al lui Trump și chiar în timpul predecesorului său, Joe Biden, Comisia Europeană și principalele capitale au fost presate să adopte o poziție mai dură față de Beijing.

Recomandări Cum arată ofensiva PNL pentru prezidențiale. Predoiu exclude ieșirea de la guvernare

Blocul a etichetat China drept un „rival sistemic” în 2019. Dar, într-un semn al unui potențial dezgheț UE-China, președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, a solicitat la începutul acestei luni un nou efort de îmbunătățire a relațiilor dintre Bruxelles și Beijing. Pedro Sánchez, prim-ministrul Spaniei, a curtat în mod activ investițiile chineze, întâlnindu-se cu președintele Xi Jinping de două ori la Beijing în ultimii doi ani și generând neliniște în unele capitale europene prin deschiderile sale calde.

În octombrie anul trecut, UE a impus tarife de până la 45 % pentru vehiculele electrice chineze, însă această măsură a provocat diviziuni profunde în cadrul blocului comunitar. În septembrie, Sánchez a declarat că planul ar trebui „reconsiderat”, iar Spania s-a abținut în cele din urmă la votul cheie. Germania și Ungaria au votat împotriva tarifelor.

Când China „poate fi un partener – să profităm de asta”, a spus Albares. „Atunci când putem fi un concurent, trebuie să ne protejăm cetățenii și industria. Să nu uităm că China, datorită demografiei sale, dimensiunii sale, (fiind) un membru permanent al Consiliului de Securitate, este, de asemenea, indispensabilă pentru lucruri la fel de vitale precum schimbările climatice, de exemplu. Prin urmare, trebuie să avem un angajament.”

Recomandări Militar ucrainean: „Armata noastră nu va fi de acord cu concesii teritoriale. Am pierdut prea mult pentru a renunța acum!”

Un alt oficial spaniol de rang înalt a declarat că „nu avem de gând să alegem o tabără” între SUA și China. Dar unii aliați ai UE sunt îngrijorați că guvernul condus de socialiști nu a studiat China la fel de amănunțit ca alte puteri din UE. Madridul, care este preocupat de viitorul industriei sale auto, a fost încântat de două investiții chineze în producția de baterii cu litiu.

Compania chineză CATL a anunțat în decembrie că va construi o fabrică de 4 miliarde de euro împreună cu Stellantis în Zaragoza, în timp ce AESC, deținută de compania chineză Envision, intenționează să construiască o fabrică în Cáceres. Madridul este, de asemenea, dornic să evite perturbarea exporturilor sale de produse din carne de porc către China, care a importat anul trecut mai multă carne din Spania decât din orice altă parte.

Oficialii chinezi le reproșează în mod regulat omologilor lor europeni că nu sunt suficient de independenți față de SUA în ceea ce privește politica lor externă și încearcă să divizeze opinia țărilor din UE cu privire la China. În timpul unei vizite în Europa de anul trecut, Xi a lăudat guvernele favorabile Chinei din Serbia și Ungaria, ultima dintre acestea primind investiții chineze importante în industria auto.

Recomandări Cifrele-cheie ale războiului dintre Rusia și Ucraina, la trei ani de la începutul invaziei: peste 150.000 de morți, 20.000 de copii răpiți și peste 500 de miliarde de dolari cheltuiți

Unii savanți chinezi au declarat că Beijingul ar fi precaut față de încercările membrilor UE de a-și reînnoi legăturile cu țara lor, considerând astfel de mișcări drept o „tactică de acoperire” împotriva lui Trump. „Aceasta ar fi un fel de tactică de presiune din partea Europei împotriva părții americane: Dacă mă presați prea tare, mă voi înclina spre China. În timpul primei administrații Trump, a avut loc aceeași situație”, a declarat Zhu Feng, decan al Școlii de Studii Internaționale de la Universitatea Nanjing. „Nu cred că șocul Trump va ajunge să configureze complet relațiile dintre marile puteri. Cred că China își va păstra calmul”, a mai spus el.

© The Financial Times Limited 2025. Toate drepturile rezervate. Conținutul nu poate fi redistribuit, copiat sau modificat în vreun fel. Redacția Libertatea este singura responsabilă pentru furnizarea acestei traduceri, iar Financial Times Limited nu acceptă nicio răspundere pentru acuratețea sau calitatea traducerii.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri Externe Trei ani de război în Ucraina. Cele mai sângeroase bătălii s-ar putea să urmeze

Urmărește-ne pe Google News