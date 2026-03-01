În timp ce fermele gigant din China domină 70% din piața mondială de profil, o fermă din sudul Spaniei mizează pe exclusivitate: primul caviar certificat organic. Secretul lor constă în răbdare; spre deosebire de producția industrială, aici caviarul este obținut fără aditivi, respectând ciclul biologic lent al sturionilor.

Fără aditivi, doar cu sare, caviarul spaniol ajunge pe mesele gurmanzilor din Japonia, Franța, Regatul Unit și Olanda. Exclusivitatea produsului are un cost pe măsură: prețul de vânzare ajunge la 8.000 de euro/kg.

Calitatea excepțională a produsului final este garantată de mediul de viață ideal al peștilor. La ferma din sudul Spaniei, sturionii sunt hrăniți exclusiv cu ingrediente organice și hrană de origine piscicolă provenită din surse sustenabile, respectând cele mai înalte standarde de bunăstare animală.

„Sturionii au un metabolism și o rată de creștere foarte lente. Nu sunt o rasă pentru oameni nerăbdători. Nu accelerăm procesul în niciun fel, lăsând animalul să producă caviarul așa cum ar face-o în natură”, explică Ignacio Alba Alejandre, medic veterinar la Caviar Riofrío.

Ferma spaniolă livrează anual două tone de caviar organic către Marea Britanie, Portugalia și Japonia. Produsul, realizat strict din icre și sare, elimină orice aditiv artificial. Strategia bazată pe calitate extremă a permis listarea celui mai scump sortiment la prețul de 8.000 de euro/kg, devenind un reper de lux pe piața internațională de profil.

În mai puțin de cinci ani, europenii ar putea avea pe masă somon, doradă sau chiar caviar… crescute în laborator. Mai multe companii din Belgia și Germania au început deja producția experimentală, iar primele produse vor fi lansate în Singapore, unul dintre cele mai deschise piețe pentru inovația alimentară, scrie Euractiv.

Vitamina D, mai importantă decât credeai. Iulia Borcsa, specialist: „Nu este doar «vitamina oaselor», ci și un hormon esențial pentru sănătatea întregului organism"
Exclusiv
Știri România 19:00
Vitamina D, mai importantă decât credeai. Iulia Borcsa, specialist: „Nu este doar «vitamina oaselor», ci și un hormon esențial pentru sănătatea întregului organism”
Rezultatele loto din 1 martie 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
Știri România 18:34
Rezultatele loto din 1 martie 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
„Survivor România", 1 martie 2026. Săptămâna se încheie într-o manieră neașteptată pentru Faimoși și Războinici
Stiri Mondene 17:00
„Survivor România”, 1 martie 2026. Săptămâna se încheie într-o manieră neașteptată pentru Faimoși și Războinici
Un nou mesaj transmis de Horia Brenciu, după ce el și familia au rămas blocați în Kuala Lumpur. „Nu postez poze care să ateste stresul meu"
Stiri Mondene 16:00
Un nou mesaj transmis de Horia Brenciu, după ce el și familia au rămas blocați în Kuala Lumpur. „Nu postez poze care să ateste stresul meu”
Vizita lui Ali Khamenei la București, în 1989, unul dintre ultimele demersuri diplomatice ale regimului Ceaușescu
Politică 16:55
Vizita lui Ali Khamenei la București, în 1989, unul dintre ultimele demersuri diplomatice ale regimului Ceaușescu
Primul mesaj după asasinarea lui Ali Khamenei venit din Guvernul României. Nicușor Dan nu a transmis nimic după ce Israelul și SUA au atacat Iranul
Politică 07:52
Primul mesaj după asasinarea lui Ali Khamenei venit din Guvernul României. Nicușor Dan nu a transmis nimic după ce Israelul și SUA au atacat Iranul
