În timp ce fermele gigant din China domină 70% din piața mondială de profil, o fermă din sudul Spaniei mizează pe exclusivitate: primul caviar certificat organic. Secretul lor constă în răbdare; spre deosebire de producția industrială, aici caviarul este obținut fără aditivi, respectând ciclul biologic lent al sturionilor.

Fără aditivi, doar cu sare, caviarul spaniol ajunge pe mesele gurmanzilor din Japonia, Franța, Regatul Unit și Olanda. Exclusivitatea produsului are un cost pe măsură: prețul de vânzare ajunge la 8.000 de euro/kg.

Calitatea excepțională a produsului final este garantată de mediul de viață ideal al peștilor. La ferma din sudul Spaniei, sturionii sunt hrăniți exclusiv cu ingrediente organice și hrană de origine piscicolă provenită din surse sustenabile, respectând cele mai înalte standarde de bunăstare animală.

„Sturionii au un metabolism și o rată de creștere foarte lente. Nu sunt o rasă pentru oameni nerăbdători. Nu accelerăm procesul în niciun fel, lăsând animalul să producă caviarul așa cum ar face-o în natură”, explică Ignacio Alba Alejandre, medic veterinar la Caviar Riofrío.

Ferma spaniolă livrează anual două tone de caviar organic către Marea Britanie, Portugalia și Japonia. Produsul, realizat strict din icre și sare, elimină orice aditiv artificial. Strategia bazată pe calitate extremă a permis listarea celui mai scump sortiment la prețul de 8.000 de euro/kg, devenind un reper de lux pe piața internațională de profil.

În mai puțin de cinci ani, europenii ar putea avea pe masă somon, doradă sau chiar caviar… crescute în laborator. Mai multe companii din Belgia și Germania au început deja producția experimentală, iar primele produse vor fi lansate în Singapore, unul dintre cele mai deschise piețe pentru inovația alimentară, scrie Euractiv.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE