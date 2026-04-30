„Capcană mortală”, fără salvamar

Incidentul de la finalul anului trecut fost cel mai grav de la Isla Cangrejo din ultimii 15 ani, a relatat El Mundo, care a notat că, pe 7 decembrie, un grup inițial n-a băgat în seamă riscurile, iar alții au intrat în zona aglomerată, dar periculoasă, fără niciun control. „O capcană mortală”, a observat publicația.

Înainte de a intra în piscina naturală, cei care fac baie pot citi, printre graffitiuri și abțibilduri ale ultrașilor, anunțuri care avertizează, în spaniolă, engleză și germană, că intră într-o zonă fără salvamari, unde sunt curenți puternici și risc de înec. Zonele cu cele mai mari valuri sunt marcate grafic. Avertismentele, plasate de Consiliul Local Santiago del Teide, rămân în vigoare tot anul.

2 români și 2 slovaci au murit pe 7 decembrie, anul trecut

Pe 7 decembrie, cu prealerte meteo în vigoare pentru fenomenele costiere, au fost adăugate garduri și o barieră. Nimic nu a fost suficient pentru grupul de turiști. 4 dintre ei au murit, 2 români și 2 slovaci.

65% din decesele din acest an s-au produs când oamenii au intrat în apă sau s-au apropiat de țărm în timpul unei prealerte sau alerte meteorologice. 95% dintre victime sunt turiști, majoritatea europeni.

În 2025, poliția locală a emis 66 de amenzi pentru accesul în zonă atunci când aceasta era închisă înotătorilor, potrivit Atlantico Hoy.

În februarie, 2 turiști au scăpat ca prin miracol

Acum, piscina naturală a fost redeschisă. Însă incidentele au continuat, a observat publicația Diario de Avisos, care apare în Canare.

Un bărbat de 45 de ani și fiica sa de 8 ani, turiști străini, au fost luați de valuri puternice în largul mării, când erau în piscina naturală Isla Cangrejo, de pe coasta Los Gigantes.

Intervenția rapidă a serviciilor de urgență a fost esențială pentru salvarea celor doi. Potrivit martorilor, forța valului i-a aruncat pe aceștia peste marginea piscinei, dar au reușit să se agațe de stânci până la sosirea salvatorilor.

Un elicopter al Grupului de Urgențe și Salvare (GES) i-a preluat pe amândoi cu ajutorul unei macarale. După ce au fost aduși la mal, echipele medicale au constatat că victimele au suferit doar răni ușoare și zgârieturi.

Intervenția a implicat, pe lângă GES, și echipe ale poliției locale, Gărzii Civile și pompieri din Tenerife, care au asigurat zona în timpul operațiunii de salvare.

Un helicóptero del #GES de @territoriocan_ rescató esta tarde a un hombre de 45 años y una menor de 8 tras caer al mar en la costa de Santiago del Teide #Tenerife



➡️El personal del #SUC les atendió con lesiones leves



— 112 Canarias (@112canarias) February 22, 2026

Ce sunt mareele vii?

Incidentul a avut loc în contextul unei alerte de fenomene meteo extreme, emisă de Guvernul din Insulele Canare din cauza valurilor de până la 4 metri, amplificate de mareele înalte, denumite „maree vii”.

Piscina naturală Isla Cangrejo este cunoscută ca un punct negru al litoralului din Tenerife, având un istoric tragic.

Platforma „Canarias 1.500 km de Costa” a calificat zona drept „ruletă rusească”, subliniind că popularitatea locului pe rețelele sociale atrage vizitatori care ignoră avertizările oficiale.

De altfel, autoritățile au reiterat apelurile de a evita înotul în zone izolate și de a nu se apropia de diguri sau faleze în timpul condițiilor meteo nefavorabile.

Isla Cangrejo se află la doar 150 de metri de Playa de los Gigantes, care are salvamar, spre deosebire de Santiago del Teide.

Turiștii cred că sunt în siguranță în incinta bazinului, chiar dacă există valuri mari în largul mării. O greșeală fatală”, Sebastián Quintana, președintele „Canarias, 1.500 km de Costa”, o platformă care crește gradul de conștientizare cu privire la pericolele mării.

