Publicația rusă din exil a obținut mai multe denunțuri trimise în ultimii ani atât șefului SVR, Serghei Narîșkin, cât și Kremlinului. Aceste denunțuri, făcute, de regulă, în mod anonim, au fost tratate superficial sau în funcție de interesele conducerii care se ocupă de spionajul rus în străinătate.

Breșa de la SVR

În primăvara anului 2025, serviciile secrete ucrainene au ascuns mai multe camere video vizavi de sediul SVR din pădurea din Iasenevo și la intrarea în Academia SVR din Mîtișci, două localități din regiunea Moscova. Camerele au surprins spioni și vehicule aparținând SVR, precum și medici și profesori angajați la academie.

Imaginile au fost publicate pe website-ul Corpului Voluntarilor Rusi (RVC) cu următorul comentariu: „La o verificare mai atentă, SVR se dovedește a fi o instituție la fel de putredă ca restul structurilor Federației Ruse. Am obținut nu numai informații personale despre «angajații special protejați», ci și documente interne care dezvăluie tipul de ordine care domnește acolo”.

Dezvăluirea acestor imagini a provocat un scandal imens în SVR. Timp de câteva zile, ofițerii de la Centrul de Securitate Internă al SVR și de la Departamentul de Securitate Internă al FSB au căutat camerele prin tufișuri și i-au interogat pe localnicii din apropiere. Cu toate acestea, nu au găsit camerele.

Pe lângă spioni și vehicule, imaginile arată documente clasificate „strict secret” și o scrisoare anonimă obținută dintr-un e-mail spart al biroului de presă SVR și care a fost adresată lui Serghei Narîșkin. În scrisoare, un „binevoitor” îl denunță pe Gherman Bîkov, adjunctul șefului departamentului cunoscut ca unitatea militară 33949, care se ocupă de implantarea ilegaliștilor în străinătate.

Șeful acuzat de abuz de putere

Gherman Bîkov este acuzat că se comportă arogant, nutrește ranchiună față de subordonați și se răzbună pe aceștia folosindu-se de poziția sa oficială. Acesta mai este acuzat că și-a format un cerc propriu de angajați și îi trimite în străinătate cu sume mai mari de bani decât ar trebui în mod normal. Unul dintre ei s-a sinucis în timpul unei „călătorii de afaceri”, în pofida constatărilor unui psiholog asupra instabilității sale psihice.

Fiecare spion trimis de Bîkov în străinătate trebuie să-i aducă „un cadou” a cărui valoare începe „de la 50 de dolari pe sticlă” până la „100 de dolari în țările cu salarii mai mari”.

Născut la Liepaja, în fosta RSS Letonă, în familia unui ofițer al armatei sovietice, Bîkov s-a mutat după destrămarea Uniunii Sovietice, în 1991, la Mîtișci, și-a îndeplinit serviciul militar, după care s-a alăturat SVR, succesorul Direcției I a KGB.

Generalul are o gamă destul de largă de responsabilități operaționale. Anterior, Bîkov a reprezentat SVR la Roskosmos. De exemplu, în 2015, el l-a însoțit în Liban pe Dmitri Loskutov, un ofițer de securitate detașat la Glavkosmos. Bîkov a supravegheat apoi stația SVR în Franța. Acum este responsabil de trimiterea angajaților SVR în misiuni în străinătate.

Gherman Bîkov ar fi asistat în activitățile sale de spionaj chiar de către soția sa, Irina. Anterior, Irina Bîkova a lucrat ca și consilieră pentru fostul director general al Roskosmos, Dmitri Rogozin, după care s-a transferat la biroul vicepreședintelui Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev.

Bîkov susține că ancheta care l-a vizat nu a confirmat acuzațiile. „Nu am luat nimic, nu am extorcat nimic, servesc cu onoare”, a declarat el.

Dar, porivit unei surse din SVR care a vorbit cu The Insider sub rezerva anonimatului, ancheta a fost condusă într-un mod destul de superficial, concentrându-se mai mult pe autorul scrisorii anonime, nu pe acuzat.

O beretă maro falsă

Serghei Narîșkin a primit un denunț și din partea generalului în retragere Serghei Lîsiuk, președintele Asociației Frăției Beretelor Maro „Vitiazi”. Lîsiuk este cunoscut pentru rolul activ avut în reprimarea loviturii de stat din octombrie 1993.

În scrisoarea adresată lui Narîșkin, Lîsiuk îl acuză pe căpitanul Serghei Zaițev că ia câte 30.000 de ruble (aproximativ 340 de euro) de la oamenii din Garda Națională care își doresc să intre în detașamentul special „Zaslon”. În plus, potrivit generalului, Zaițev nu deține în mod legal titlul de „Maestru al Sportului în Kickboxing” în baza căruia primește un bonus salarial. Consiliului Asociației Frăției Beretelor Maro „Vitiazi” i-a retras dreptul de a purta o beretă maro și i-a ordonat să predea legitimația aferentă, dar acesta a refuzat.

Unitatea strict secretă „Zaslon” este responsabilă de intervenții în forță în cazul unor atacuri împotriva instalațiilor SVR, cu protejarea misiunilor diplomatice rusești în străinătate și escortarea oficialilor de rang înalt, generali SVR, conducerea Ministerului de Externe și a managerilor de top ai celor mai mari corporații de stat din Rusia către punctele fierbinți.

Anterior, unitatea își recruta oamenii din forțele speciale Alpha, Vimpel și Grad ale FSB, dar, în ultimii trei ani, a acceptat și militari din Garda Națională, cu condiția să poată folosi toate tipurile de arme de foc, să știe tehnici de luptă corp la corp și să poarte o beretă maro. Membrilor „Zaslon” li se asigură locuințe în apropierea sediului SVR, iar în timpul misiunilor în străinătate, primesc salarii în dolari americani.

După cum a aflat The Insider, Zaițev a servit în Garda Națională a Rusiei înainte de a se transfera la „Zaslon”, unde se prezintă drept șeful de personal al unității.

Nu se știe deocamdată cum a răspuns Narîșkin acestui denunț.

Mită de la propriile companii

The Insider a obținut și scrisori anonime adresate direct Kremlinului. Conducerea SVR este acuzată, de exemplu, că are propriile companii de construcție și primește chiar și mită pentru contractele guvernamentale atribuite.

O astfel de companie a fost Kapital-Stroi 2000 LLC, care a construit un centru sportiv, cu săli de fitness și un patinoar, pe terenul sediului SVR.

„Construcția a fost executată extrem de prost, cu numeroase defecte, ceea ce a dus la prăbușirea copertinei clădirii și aproape la moartea unor oameni. Dar dosarul penal a fost rapid mușamalizat”, se precizează în scrisoare.

După cum a descoperit The Insider, prăbușirea copertinei a avut loc duminică, 6 februarie 2022, și nu s-a soldat cu victime numai datorită faptului că era zi liberă și nu se afla nimeni acolo.

Fondatorii Kapital-Stroi 2000 sunt Viktor Afanasiev și Dmitri Nazarov, care locuiesc în apropierea sediului SVR. SVR s-a prefăcut că cere despăgubiri de 20,3 milioane de ruble (aproape 230.000 de euro), după care compania a fost declarată în faliment.

The Insider menționează că nu este pentru prima dată când SVR acordă contracte guvernamentale unor companii cu activități obscure sau cu probleme, fie financiare, fie juridice. De exemplu, în 2020, SVR a semnat un contract guvernamental pentru furnizarea de echipamente de criptare cu Corporația Rusă de Comunicații (RCC), o filială a Rostec. Presa de propagandă scria la acea vreme că RCC va înlocui cu succes echivalentele fabricate în străinătate ca parte a substituirii importurilor. Cu toate acestea, compania era în declin, iar CEO-ul său, Evgheni Melnik, a fost arestat de curând de FSB pentru fraudă.

Spioni beți la volan și sex cu prostituate

O altă scrisoare anonimă adresată Kremlinului provine se pare de la un spion nemulțumit care, după ce a fost expulzat din Europa, alături de alți 700 de colegi, nu și-a găsit un loc într-o altă ambasadă și a început să trimită denunțuri.

„În calitate de ofițer de carieră al unității militare 33949 și consilier al ambasadorului, K.S., împreună cu reprezentantul Rosoboronexport, S.P., frecventează restaurantele și conduc sub influența alcoolului, ceea ce ar putea duce la accidente și consecințe negative pentru imaginea țării noastre.

În timpul serviciului activ, acești ofițeri au făcut cunoștință în mod repetat cu persoane dubioase și au avut relații sexuale cu prostituate, lucru de care ambasadorul știe foarte bine”, relatează denunțătorul.

Se pare că denunțul despre distracția spionilor ruși în țara asiatică a fost ignorat la Kremlin, deoarece numele lor apar încă pe website-ul ambasadei.

Cu toate acestea, este bine știut că diplomații ruși conduc adesea sub influența alcoolului, producându-se cel puțin 20 de incidente în ultimii ani, notează sursa citată.

Diplomații ruși, implicați în numeroase accidente rutiere, inclusiv în Rep. Moldova și România

De exemplu, în 2016, poliția Republicii Moldova l-a reținut pe prim-secretarul Ambasadei Rusiei, Rinat Anderjanov, care, pe jumătate gol și conducând cu viteză maximă mașina misiunii diplomatice, a fost aproape să lovească doi pietoni la Molovata, în raionul Dubăsari. Confruntat de oamenii aflați la fața locului, spionul în stare de ebritate a răspuns: „Uitați-vă la plăcuța mea de înmatriculare și haideți să o lăsăm așa”.

În anul următor, Viktor Puhov, prim-secretarul Ambasadei Rusiei în Kîrgîzstan a trecut pe roșu la Bișkek în timp ce era în stare de ebrietate și s-a izbit de un Mercedes-Benz Sprinter. Șoferul microbuzului a decedat în urma accidentului.

În iunie 2024, un diplomat rus a provocat un accident rutier la Seul. La sosire, ofițerii de poliție au detectat un miros puternic de alcool provenind de la șofer. Cu toate acestea, diplomatul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a refuzat să fie supus etilotestului și a plecat din Coreea de Sud.

În 2012, diplomatul rus Aleksandr Evciukov a lovit o tânără pe o trecere de pietoni de la intersecţia Bulevardului Camil Ressu cu Strada Ilioara. Poliţiştii sosiţi la faţa locului s-au trezit cu o legitimaţie în faţă, iar Evciukov a refuzat propunerea de a i se testa alcoolemia. A spus că este secretar I la Ambasada Federaţiei Ruse, după care a plecat din țară.

Mașină de serviciu pentru interesele soției și ale soacrei

Un alt denunț anonim se referă la comandantul unității militare 28178 (SVR), Serghei Sarancin, acuzat că folosește mașina de serviciu pentru interesele soției sale.

„Flota SVR se confruntă cu o insuficiență de vehicule, dar Sarancin, fără nicio nevoie operațională, oferă un șofer personal și un vehicul soției și soacrei sale pentru deplasări la magazine și piețe. Acest vehicul oficial a fost implicat recent într-un accident”.

The Insider a descoperit că mașina în cauză este un Audi înmatriculat la SVR cu numărul M885KR777.

Pe 6 martie 2023, pe Strada Ostafievskaia din Moscova, mașina SVR a lovit un autovehicul Kia Sportage condus de un stomatolog. Autoritățile l-au declarat vinovat pe stomatolog și au cerut despăgubiri de 391.200 de ruble (4.420 de euro). Cu toate acestea, compania de asigurări nu a fost de acord cu evaluarea pagubelor, iar cazul a ajuns la instanță.

Recrutat în SVR și trimis în străinătate după ce a bătut o studentă din Africa

Un alt denunțător anonim al SVR s-a plâns Kremlinului despre trecutul infracțional al unuia dintre colegii săi: „Serghei Manaenkov este adesea trimis ca lider de grup în misiuni în străinătate. În tinerețe, a aparținut unei bande capete rase și a bătut studenți din țări africane. Au fost deschise dosare penale împotriva sa. Modul în care a trecut verificările de antecedente la angajarea în SVR rămâne neclar”.

Conform rapoartelor operaționale ale Ministerului rus de Interne, în martie 2003, pe când era elev la Școala Nr. 1067 din Moscova, Serghei Manaenkov a bătut-o și a jefuit-o pe Boka Hjenta Christiana, studentă din Tanzania la Universitatea Prieteniei între Popoare. Acesta a fost reținut și plasat pe o listă specială de supraveghere, după care a fost recrutat în SVR.

Dezvăluirile legate de denunțuri vin în contextul unei sinucider misterioase produse în Ambasada Rusiei în Cipru. Presa rusă independentă a descoperit că „diplomatul” declarat mort pe 12 ianuarie, abia la patru zile de la deces, era, de fapt, un agent al SVR care activa în misiune sub acoperire.

Oligarhul rus Vladislav Baumgertner a fost găsit de asemenea mort în Cipru. Acesta dispăruse cu o zi înainte de moartea spionului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE