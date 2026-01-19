Anton Panov, bărbatul declarat mort în Ambasada Rusiei din Cipru

Ambasada Rusiei în Cipru a anunțat un deces misterios în clădirea sa din Engomi, o suburbie a orașului Nicosia. Misiunea diplomatică rusă a susținut că un diplomat s-a sinucis și nu a oferit acces poliției cipriote.

Acest deces a fost anunțat pe 12 ianuarie, în contextul dispariției unui oligarh rus și în plin scandal politic în Cipru. Între timp, oligarhul dispărut în data de 7 ianuarie a fost găsit mort într-un loc greu accesibil pe coasta din sudul Ciprului, mai exact între satele Pissouri și Avdimo.

Poliția cipriotă nu exclude o posibilă legătură între cele două decese, dar afirmă că nu deține deocamdată dovezi în acest sens.

Presa rusă independentă a descoperit că „diplomatul” declarat mort pe 12 ianuarie, abia la patru zile de la deces, era, de fapt, un agent al SVR care activa în misiune sub acoperire.

Potrivit presei cipriote, spionul defunct se numește Anton Panov, iar cadavrul său a fost predat poliției la câteva ore după anunțarea decesului. Ambasada Rusiei a pretins că bărbatul a lăsat un bilet de adio și s-a sinucis în biroul său. Totuși, misiunea diplomatică rusă nu a arătat biletul de adio pe motiv că l-a trimis la Moscova și a refuzat accesul poliției în biroul „diplomatului”.

Un specialist în criptografie asociat cu SVR

Meduza și alte publicații ruse din exil relatează că Anton Panov avea 47 de ani și era un specialist în criptografie care a lucrat pentru diferite servicii secrete din Rusia.

Absolvent al Academiei Serviciului Federal de Protecție (FSO) din Voronej, Anton Panov a lucrat inițial la Centrul de Cercetare și Tehnologie „Atlas”, o instituție care raportează direct Serviciului Federal de Securitate (FSB).

Panov s-a alăturat Ministerului rus de Externe în 2008, prin interrmediul lui Ilia Sosnovski, un consilier al liderului Partidului Liberal Democrat din Rusia (de extremă dreapta), Leonid Sluțki, cunoscut pentru legăturile sale strânse cu serviciile secrete de la Moscova.

Mai multe publicații consideră că Panov lucra, de fapt, pentru Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR). Odată ce s-a alăturat Ministerului de Externe, acesta „a fost în legătură operațională cu locotenent-colonelul SVR Dmitri Petrișcev”. Aghentstvo a aflat că Panov avea legături cu Unitatea militară 33949, o denumire de acoperire cunoscută pentru SVR.

Potrivit iStories, după ce s-a alăturat Ministerului de Externe, Panov s-a mutat în satul Sosenskoe, la zece minute de mers cu mașina de sediul SVR, situat într-o pădure din apropiere.

Discuții telefonice cu oficiali ruși de rang înalt, inclusiv cu Serghei Lavrov

Postările pe rețelele de socializare ale familiei lui Panov arată că „diplomatul” sosise în Cipru la sfârșitul verii sau la începutul toamnei anului trecut. The Insider a intrat în posesia unor discuții telefonice purtate de Panov cu puțin timp înainte de trimiterea sa în Cipru.

Înregistrările arată că Panov a comunicat cu mai mulți oficiali ruși de rang înalt, inclusiv cu ministrul de Externe Serghei Lavrov. Printre contactele sale se aflau Bahtier Hakimov, consilier al ministrului de Externe, Mihail Bogdanov, viceministru de Externe, Galina Șulga, viceministru de Externe, Andrei Lisikov, șeful Departamentului Valutar și de Finanțe din MAE rus, Evgheni Stanislavov, ambasadorul Rusiei în Ungaria, Andrei Lancikov, însărcinat cu afaceri la Ambasada Rusiei în Uzbekistan, și Oleg Vasnețov, fost ambasador al Rusiei în Republica Moldova.

Potrivit The Insider, departamentul lui Lisikov este frecvent asociat cu ofițeri SVR și GRU care lucrează sub acoperire diplomatică.

În plus, Panov a discutat cu o persoană trecută în telefonul său drept „Sasha Sniper”. The Insider consideră că este vorba cel mai probabil de Aleksandr Borisov, un bărbat originar din orașul ucrainean Luhansk cunoscut pentru denunțurile sale împotriva politicienilor de opoziție și a presei independente. Panov l-a sunat și pe Serghei Țekov, un fost senator care reprezintă Crimeea anexată de Rusia și este dat în urmărire de Ucraina.

O nouă serie de decese misterioase legate de Rusia

Seria de decese misterioase legate de Rusia continuă în contextul războiului din Ucraina. Un jurnalist rus a căzut de la fereastră pe o stradă din Franța după ce ar fi lăsat un bilet de adio în care se spune că nu ar fi colaborat cu serviciile secrete rusești. Ulterior, oligarhul Vladislav Baumgertner a fost găsit mort în Cipru. Oligarhul dispăruse cu o zi înainte de moartea lui Panov. De asemenea, ex-viceministru al muncii și protecției sociale, Aleksei Skliar, responsabil de domeniul digital, a fost găsit mort în pragul casei sale dintr-un sat din regiunea Moscova. Anterior, MAE de la Moscova a anunțat decesul „subit” al ambasadorului Rusiei în Coreea de Nord, Aleksandr Mațegora.

