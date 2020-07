În momentul de față, la nivelul județului Iași se efectuează peste 500 de teste pe zi, iar capacitatea Spitalului de Boli Infecțioase este de 150 de teste pe zi. Reprezentanții spitalului spun că în acest moment presiunea pe testarea conform metodologiei aprobate de Ministerul Sănătății nu este atât de mare încât să nu se poată face și o serie de teste în regim privat, fondurile încasate urmând a fi utilizate pentru diferite dotări din cadrul unității medicale.

“Sunt foarte mulți pacienți care pleacă în vacanță și vor să se testeze, nu vorbim de cei suspecți sau care intră sub incidența legii. Vom face și noi, cum se face acum în privat, la cerere, contra sumei de 290 de lei, fiindcă am văzut că în privat tarifele sunt de circa 300 de lei. Am vorbit cu doamna doctor de la microbiologie moleculară și a spus că va avea loc să facă o serie de teste pe zi, cu rezultatul livrabil în 24 de ore”, a declarat prof. dr. Carmen Dorobăț, managerul unității medicale.

Aceasta a mai precizat că decizia este una locală și că nu a fost vreo discuție la nivel național cu privire la deschiderea centrelor din unitățile medicale către realizarea testelor în regim privat, decizia fiind în contextul solicitărilor de acest fel venite din partea mai multor țări pentru cetățenii români.

“Sunt foarte multe lucruri la care poți folosi fondurile proprii în spital, cumperi un televizor într-o rezervă, un frigider, poți face achizițiile astea mai repede, dar noi nu am făcut până acum vreuna și nici nu facem testele ca să strângem cine știe ce sume. Să vedem care va fi cererea”, a completat managerul.

În momentul de față, la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași sunt 80 de locuri libere la persoanele confirmate cu noul coronavirus și doar două persoane internate la Terapie Intensivă, spitalul fiind deschis și pentru pacienții HIV și cei care suferă de infecții ale sistemului nervos central (cum ar fi meningită, encefalită).

