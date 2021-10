Denisa, o tânără de 20 de ani, însărcinată, a ajuns la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, pe 9 octombrie. „Era răcită și o durea puțin burta”, spune soțul ei. Testată pozitiv cu COVID, ea a fost transferată la Spitalul de Boli Contagioase. După trei zile, starea ei s-a înrăutățit, iar ea a fost transferată din nou la Spitalul Județean, pe secția de Anestezie și Terapie Intensivă, susțin medicii.

Potrivit unor surse medicale, tânăra, care nu era vaccinată, a refuzat intubarea și masca de oxigen, având o saturație de 70%. După alte patru zile, astăzi, 16 octombrie, tânăra a decedat.

„În cursul zilei de astăzi, la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare a decedat o tânără de 20 de ani, însărcinată, 26 – 27 de săptămâni, internată pe Terapie Intensivă, caz confirmat pozitiv cu COVID-19, și a decedat în urma complicațiilor survenite pe parcurs. Inițial a fost internată la secția la Boli Infecțioase, iar când s-a agravat a fost transferată la Terapie Intensivă. A decedat în această dimineață”, a declarat Constantin Demian, purtătorul de cuvânt de la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare pentru presa locală.

Acuzațiile familiei

În urma decesului, zeci de oameni, dintre care multe rude ale tinerei, s-au adunat în fața spitalului și au cerut să fie lăsați înăuntru. Familia are o altă versiune a faptelor. Soțul ei spune că a vorbit cu ea sâmbătă dimineața și părea că se simte bine, însă la prânz tânăra se afla deja în comă indusă, intubată și mutată pe secția de Terapie Intensivă.

„Au vrut să-i dea drumul acasă. I s-a descărcat telefonul, dar m-a sunat iar, nu prea mai vorbea bine, am ajuns aici și apoi mi-a zis să mă duc sus la ea. Am fost sus, la etajul 3, și după aia m-au trimis înapoi jos, că mă cheamă ei după. M-au chemat după ce a intrat ea în comă. Era la spital de vineri. Era un pic răcită și de la tuse o dureau un pic burta și spatele. Am adus-o, a stat aici o seară, la Urgențe, apoi au dus-o la spital”, a declarat bărbatul pentru ziarul Presasm.

Pentru a prevenit eventualele conflicte, și din cauza situației tensionate, unitatea medicală este păzită de polițiști, jandarmi și mascați.

