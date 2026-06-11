„Este un spor de operaționalizare, așa se numește. Nu este un spor care se dă cum se dau alte sporuri, unora da și unora ba. Este o mărire de salariu. Se dă tuturor oamenilor care poartă uniforma în Armata Română și are o valoare de până la 30%”, a explicat Miruță.

El a precizat că acest spor a fost conceput ca o măsură pentru a crește atractivitatea carierei militare, fiind mai consistent pentru angajații cu venituri mai mici. „I se spune spor, că așa i s-a găsit metoda tehnică la vremea respectivă”, a adăugat oficialul.

Radu Miruță a ținut să clarifice că denumirea populară a sporului, „Bayraktar”, nu reflectă realitatea.

„Nu are nicio legătură cu operarea unei drone, nici nu se numește așa. I-au spus unii sporul «Bayraktar» pentru că, nu știu, a fost povestea cu dronele Bayraktar, poate suprapus în perioada respectivă, dar nu are legătură”, a declarat ministrul interimar al apărării, Radu Miruță.

Potrivit acestuia, măsura are ca unic scop creșterea atractivității și stimularea recrutării în rândul Armatei Române.

Discutând despre alte sporuri acordate în sistem, Miruță a subliniat necesitatea unei mai bune gestionări a acestor beneficii.

„Sunt sporuri care se dau și selectiv. Și asupra acelor sporuri am și eu niște analize. Sunt oameni care în Armata Română muncesc mai mult și nu au aceste sporuri, doar pentru că sunt prieteni cu unii și cu alții, între ghilimele prieteni, și sunt alții care au aceste sporuri, pentru că sunt prieteni fără ghilimele. Asta trebuie oprit”, a punctat ministrul.

El a concluzionat subliniind că este nevoie de resurse financiare suplimentare pentru militarii români.

„Ideea că Armata Română are nevoie de mai mulți bani pentru militari, ca să-i încurajeze să vină în domeniu, nu e un lucru rău și o susțin cu toată puterea mea”, a conchis Radu Miruță.

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