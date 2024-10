În plus, campion mondial la kickbox vorbește de „mafia din sportul românesc și furăciunile din ANS”, marți, în ziua în care a aflat că ar fi fost scos de pe listele PSD Ilfov de Marcel Ciolacu.

„Pentru că am demascat mafia din sportul românesc și furăciunile din ANS am fost executat politic de Marcel Ciolacu și Marian Neacșu, la comandă #elisabetalipa. Dacă ești incompetent și îngropi tot sportul românesc, ajungi pe funcții cheie la PSD! Ghiță a fost prea corect și nu fura bani publici, nu are contracte cu statul, și ne mai și demasca furăciunile din sportul românesc! Milioane de euro din banii românilor, în timp ce pentru seniori nu sunt bani!”, își începe Daniel Ghiță lista de acuzații, pe o rețea de socializare.

Daniel Ghiță: Am fost singurul care a avut curajul să lupte cu sistemul mafiot din ANS, protejat de premierul României

Luptătorul de kickbox susține că luptă și cu sistemul de la Agenția Națională pentru Sport (ANS), al cărei președinte este Elisabeta Lipă, dar care este „protejat” de Ciolacu.

„Mi-am asumat această luptă! Am fost singurul care a avut curajul să facă acest lucru în România! Lupt cu un sistem mafiot din ANS, care este protejat de Premierul României! Nu am cum să las sportivii să moară de foame, să fie alungați pe afară. Am fost și eu sportiv de performanță alungat și umilit de politicienii români”, explică Daniel Ghiță.

Sportivul mai spune că a vrut să demisioneze din PSD încă de acum un an, dar a rămas la rugămințile lui Marcel Ciolacu, care i-ar fi zis că este apreciat de votanții social-democrați.

Ghiță: Am vrut să demisionez anul trecut, dar Ciolacu mi-a zis că sunt apreciat de votanții PSD

„Am dorit să îmi dau demisia din PSD, acum un an, în decembrie 2023, dar am fost rugat de Marcel Ciolacu să rămân la partid, că eu sunt latura suveranistă din PSD. Ciolacu mi-a zis că are mare nevoie de mine în PSD. A insistat să rămân, cu rugăminți, ca sunt apreciat de votanții PSD. Am crezut aceste minciuni, de fapt pregătea să mă distrugă politic. Așa cum face cu toți adversarii săi (…) Mi-am dat demisia din PSD. Trebuia să o dau de mult timp!”, adaugă luptătorul de kickbox.

În final, deputatul Daniel Ghiţă, care spune că va activa ca neafiliat până la finalul mandatului, mai acuză faptul că a fost tăiat azi de Ciolacu de pe listele PSD Ilfov, după ce fusese trecut pe primul loc.

Daniel Ghiță: Am fost tăiat de pe listele PSD Ilfov de Marcel Ciolacu. Nu mai contează ce vor votanții PSD?

„Listele de la PSD Ilfov au fost trimise de organizația PSD cu subsemnatul pe primul loc la Ciolacu, după care am fost tăiat jos personal de pe listă de Marcel Ciolacu, în ultima zi, adică azi. Om fără coloană vertebrală, fără cuvânt și onoare! Nu mai contează ce vor votanții PSD? Nu pot să tac, să accept alte funcții, și să fac compromisuri când văd cum colegii mei fură bani publici de la sportivii României, prin ANS, care sunt incompetenți și fac parte dintr-un sistem corupt. PSD nu a schimbat nimic! Noul PSD este vechiul PSD! Am crezut că o să existe un nou PSD unde vom face ceva pentru țara noastră. De aceea am intrat în acest partid. (…) Nu furi și nu ești corupt, nu ai șanse! Mă iertați, că nu pot să fur și să fiu corupt (…)”, și-a încheiat Daniel Ghiță postarea.

Daniel Ghiță, în vârstă de 43 de ani, este un fost kickboxer român, unul dintre cei mai titrați de la noi din țară.

El a evoluat în competițiile GLORY International la categoria super grea și a fost deputat ales în 2020 din partea PSD.

