Ziarul amintit a scris de mai multe ori despre această problemă. Într-unul dintre cazuri, s-a ajuns la arestarea unor tineri români escroci și la formularea de acuzații din partea parchetului.

Într-un alt caz tot din Bulgaria, autorii nu au fost găsiți, în ciuda semnalelor, filmărilor video și descrierilor făcute.

Acești indivizi români umblă cu dosare și liste în care notează sumele colectate. Le spun oamenilor că este pentru o cauză nobilă, iar la sfârșitul zilei predau banii unui „șef”.

O femeie din Plovdiv, păcălită, a lansat un avertisment pe rețelele de socializare.

„Vreau să avertizez pe toată lumea din zonă și din Plovdiv! Tocmai ce am fost păcălită să donez bani pentru surdo-muți de niște persoane care umblă cu niște mape prin zona Lidl de pe bulevardul Bulgaria. Trec repede prin magazine, ba chiar notaseră în lateral suma de 20 leva (pentru că eu am dat 10). Când m-am întors la mașină ca să las cumpărăturile, am văzut o altă femeie care mergea prin parcare cu același dosar și aduna bani. Am văzut-o urcându-se într-un Audi A6 albastru cu numere românești, unde o aștepta un șofer. Să știți că înșală lumea și nu sunt deloc surdo-muți!”, a scris femeia.

Istorii electorale În ce țară conducătorul suprem este ales exclusiv de membrii familiei regale, fără niciun vot popular? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care era metoda inedită de alegere a Papei în secolul al XIII-lea? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care regim dictatorial din Europa a fost răsturnat printr-o revoluție declanșată de difuzarea unui cântec de la Eurovision? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care țară europeană are doi șefi de stat simultan? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce țară de doar 120.000 de locuitori organizează alegeri pe o suprafață de 3,5 milioane de kilometri pătrați din oceanul Pacific? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește-ne pe Google News