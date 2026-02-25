Participanții la jocurile de iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo din 2026 au primit modelul Galaxy Z Flip 7 în versiunea Olympic Edition.

Dispozitivul nu a fost disponibil în niciun magazin, fiind un cadou din partea sponsorului coreean, oferit imediat după cazarea în satul olimpic. În total, telefoanele au ajuns la aproape 3.800 de olimpici și paralimpici din aproximativ 90 de țări.

Telefonul se remarcă prin cromatica unică Olympic Blue și prin accente subtile care fac trimitere la Jocurile Olimpice. Pachetul include o husă aniversară cu logourile evenimentului și un card SIM italian cu un pachet de date gratuit.

Dispozitivul este echipat, de asemenea, cu o funcție de traducere care funcționează fără conexiune la internet, pentru a facilita comunicarea sportivilor dincolo de barierele lingvistice.

Fiecare sportiv calificat – cu excepția celor din Rusia – a primit dispozitivul gratuit. Acesta a fost conceput ca o amintire a unui eveniment excepțional.

Mai mult, același telefon a fost prezent la ceremoniile oficiale de decernare a medaliilor – fiind utilizat de sportivi pentru a face fotografii pe podium în cadrul campaniei Victory Selfie, care, pentru prima dată în istorie, a inclus și sporturile de echipă. Dispozitivul trebuia să rămână un suvenir al unui moment unic.

La doar câteva zile după distribuirea cadourilor, smartphone-urile în ediție limitată au început să apară pe site-urile de vânzări din mai multe țări. Caracterul simbolic al gadgetului a fost rapid trecut pe plan secund.

Pe eBay, prețurile variază între 900 și 1.100 de euro. La rândul său, pe OLX poate fi deja găsită versiunea Olympic Edition de 512 GB la prețul de 3.000 de zloți (aproximativ 700 de euro).

