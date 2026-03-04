Finanțare asigurată prin PNRR

Pentru hotelul din stațiunea Mamaia, SRI a alocat peste 7 milioane de euro, fondurile fiind destinate lucrărilor de renovare și creștere a eficienței energetice. În paralel, pentru unitatea din Olănești sunt prevăzute investiții de aproximativ 4 milioane de euro.

Pe lista spațiilor destinate relaxării și refacerii personalului se află și alte unități de cazare situate în Sibiu și Vâlcea, care vor beneficia, la rândul lor, de lucrări de modernizare. Finanțarea este asigurată prin PNRR – componenta „Valul Renovării”.

Cea mai mare sumă alocată de Serviciul Român de Informații pentru modernizarea spațiilor destinate relaxării personalului revine hotelului Neptun din Mamaia. Clădirea cu patru etaje, 80 de camere și patru apartamente urmează să fie renovată cu materiale de lux. Valoarea investiției se ridică la 7,2 milioane de euro fără TVA. O asociere de firme se va ocupa de acest proiect: CONSTRUCT CENTER S.R.L. (Leader), EURAS, NOMA ROOF EXPERT, STEAND AG, potrivit informațiilor publicate în platforma de achiziții publice SICAP.

Hotelul SRI din stațiunea Mamaia

Finisaje de lux la Neptun

Așa cum reiese din documentația publicată pe SICAP, studiată de Libertatea, la hotelul din Mamaia, renovarea vizează atât camerele de cazare, cât și spațiile administrative și de servicii. 

Pe etaje se vor amenaja apartamente tip suită prin cuplarea a două camere adiacente, păstrând un singur grup sanitar, în timp ce camerele pentru două persoane vor rămâne disponibile pe fiecare nivel. În total, hotelul va avea 80 de camere pentru două persoane, 4 apartamente tip suită și 12 camere destinate birourilor și spațiilor tehnice.

Corpului C2 i se va dedica recompartimentarea pentru spații de preparare a hranei, sală de mese care poate fi folosită și ca sală de conferințe, birouri administrative, încăperi tehnice, spații de depozitare și vestiare.

Lucrările prevăd finisaje de înaltă calitate: pardoselile holurilor și coridoarelor vor fi placate cu granit, iar zonele centrale vor fi acoperite cu mochetă pentru trafic intens. Pretențiile sunt mari pentru amenajările interioare. În caietul de sarcini se specifică exact că mocheta nu trebuie tăiată în bucăți. „Se acceptă maxim două bucăți de mochetă debitate și lipite pentru fiecare încăpere”, conform documentului citat.

Grupurile sanitare și băile camerelor vor fi dotate cu granit și plăci ceramice glazurate de calitate superioară. Pereții holurilor și ai zonei de recepție vor fi decorați cu piatră naturală, precum calcar, travertin sau ardezie.

Plafoanele vor fi realizate din gips-carton și fibre minerale, cu elemente acustice în sălile de mese și conferințe, iar ferestrele camerelor vor fi din aluminiu eloxat, cu deschidere oscilobatantă și plasă contra insectelor, iar la parter vor fi montate grilaje decorative tip „brise-soleil”.

Hotelul Neptun va beneficia inclusiv de o infrastructură de securitate performantă, cu sistem de televiziune cu circuit închis. Astfel, vor fi monitorizate toate intrările și parcările pe baza numerelor de înmatriculare, cu alocarea automată a perioadei de acces. 

Hotel Neptun din stațiunea Mamaia este situat la 50 de metri de plajă, dar nu mai apare cu opțiune de rezervare pe portalurile de specialitate. Ultima înregistrare de rezervare de pe unul dintre aceste site-uri datează din 16 mai 2019. Până la acel moment, hotelul era o unitate de cazare de două stele.

Bază de tratament și recuperare de 8 milioane de euro

De o investiție similară va beneficia și imobilul „Călimănești-Căciulata”, unde Serviciul Român de Informații va derula lucrări de renovare în valoare de 39.091.635,14  lei fără TVA (aproximativ 8 milioane  de euro), conform datelor din platforma de achiziții publice. Câștigătorul licitației este asocierea dintre ENERGOMONTAJ GRUP S.R.L. (Leader) și HYATT DEVELOPMENT 2011. 

Baza de recuperare a SRI este situată în intravilanul oraşului Călimănești, strada Calea lui Traian nr. 555, judeţul Vâlcea, în zona cu destinație specială.

Baza de recuperare a SRI, Călimănești. Foto: captură video / Constantin Rădulescu / Facebook

Imobilul din staţiunea Călimănești, care este supus lucrărilor de intervenții, este destinat refacerii capacității de muncă și instruirii personalului instituției, având spații pentru acordarea de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie în regim ambulatoriu de specialitate. 

„Misiunea bazei de recuperare este optimizarea calității vieții prin restabilirea funcționalității, reducerea durerilor, reechilibrarea posturală, evitarea intervențiilor chirurgicale, reabilitarea după intervenții chirurgicale, îmbunătățirea calității vieții, reducerea stresului și anxietății. 

Principalele patologii abordate cuprind întreaga paletă de sindroame algice, afecțiuni posttraumatice, neuro-musculare, metabolice, locomotorii, reumatologice, neurologice, respiratorii, cardiovasculare, reabilitare post-COVID. Baza de tratament deservește pacienții cazați în Căminul de Garnizoană Vâlcea. De asemenea, corpurile dispun de facilităţile necesare pentru a sprijini derularea activităților specifice instituţiei”, se arată în caietul de sarcini aferent acestui proiect. 

În forma actuală, baza de tratament din Călimănești are 115 camere de două persoane și 10 apartamente, dar după reabilitare, capacitatea de cazare se va modifica radical. Vor fi reamenajate 44 de camere pentru două persoane, 44 de camere pentru 3 persoane și 5 apartamente. La ultimul etaj va fi amenajată o terasă, la parter, o sală de conferință, sală de forță, saună uscată, saună umedă, salină și bazin termal.

La exterior, complexul va beneficia de o parcare cu alei auto și pietonale care vor avea sistem de degivrare, dar și stații de încărcare auto. 

4 milioane de euro pentru luxul exclusivist de la Olănești

Peste 4 milioane de euro a rezervat Serviciul Român de Informații și pentru renovarea bazei de relaxare denumită „imobilul Olănești”.

Potrivit informațiilor din platforma de achiziții publice, proiectul de renovare a bazei de la Olănești a fost câștigat de asocierea de firme RO CONSTRUCT CENTER S.R.L. (Leader), NOMA ROOF EXPERT, PROCAD BUSINESS, STEAND AG, EURAS. 

Clădirea este situată în intravilanul oraşului Băile Olăneşti, strada Salcâmilor nr. 2, judeţul Vâlcea, în zona cu destinație specială, se arată în caietul de sarcini aferent proiectului. Hotelul din Olănești cuprinde două corpuri administrative distincte. 

Hotelul din Olănești.
Hotelul din Olănești. Foto: vacantesmart.ro

Corpul C1, construit în 1989, are regim de înălțime S+D+P+4E și impresionează printr-un aspect monumental și elemente decorative arhitecturale deosebite, deși nu este clasificat ca monument istoric. 

Corpul C2, ridicat în 1972 și extins prin C1, are regim D+P+1E și păstrează o arhitectură exterioară bogat articulată, cu console, balcoane și decroșuri care conferă valoare estetică clădirii, potrivit documentului citat. Împreună, cele două corpuri formează un ansamblu unitar pe un teren în suprafață de 67.533 mp.

Pare că această bază de relaxare va fi una de lux, exclusivistă, dacă este să ne raportăm măcar la cerințele care implică mobilierul din camere și decorațiunile. Sunt solicitate fotolii și canapele tip recliner, din piele de culoare neagră sau maro deschis, mese din lemn masiv sau furniruit, mobilier din lemn de teak sau acacia pentru terasă. 

Nu este un mobilier banal din categoria celor uzuale pe care le regăsim în mod normal în hoteluri de 3 sau 4 stele. La exterior, terasele vor avea pavaje din marmură și travertin, iar în interior se cere parchet din lemn triplu stratificat, culoare stejar și covor de tip mochetă cu o grosime de 1,7 cm. În plus, vila de la Olănești va avea inclusiv o sală de tip cinema.

Pentru relaxare, baza de la Olănești este dotată cu băi speciale în care vor fi funcționale căzi cu hidromasaj, dușuri de recuperare dotate cu sisteme pentru terapii alternative: cromoterapie, meloterapie, hidroterapie, sistem de iluminat cu LED, căzi de duș și lavoare din marmură cappuccino, oglindă cu sistem de dezaburire, LED, ceas, senzor touch etc.

