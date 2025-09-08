„Aceștia sunt refugiați polonezi?”

„Afluxul de refugiați polonezi din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial a reprezentat o provocare complexă pentru autoritățile române. Totuși, din majoritatea documentelor de la acea vreme rezultă largul sprijin umanitar acordat refugiaților, indiferent dacă erau militari sau civili, demnitari sau oameni obișnuiți, adulți sau copii”, este mesajul transmis de SRI.

Postarea a primit numeroase comentarii negative de la persoane avizate în domeniu.

„Aceștia sunt refugiați polonezi? Au venit cu trenuri de marfă, de transportat animalele? Erau așezați în coloană? M-ar interesa să cunosc de unde aveți acest document, mai exact! De la Arhivele Statutului este? Ce fond mai exact? Cui îi aparține fotografia aceasta? M-aș bucura să fie polonezi și nu refugiați basarabeni sau bucovineni, în anul 1940. Mulțumesc mult. Între timp am găsit o fotografie aproape identică cu evrei maghiari, deportați la Auschwitz, însă în poza publicată de BBC, evreii au steaua lui David pe haine. Este articolul «O controversă legată de Holocaust pătează proiectul muzeului Casa Destinului din Ungaria», din 11 februarie 2019”, scrie Mateescu Mirela Sorina.

Cazul controversat al gemenelor exmatriculate, cu nota 4 la purtare pentru bullying. Cum a reușit mama elevelor să le „salveze” anul școlar
Recomandări
Cazul controversat al gemenelor exmatriculate, cu nota 4 la purtare pentru bullying. Cum a reușit mama elevelor să le „salveze” anul școlar

Au scos și steaua lui David din poză

Și Valentin Gheonea, doctor în istorie de la Universitatea București, atrage atenția asupra greșelii impardonabile din partea unei instituții respectate a statului român:

„Nu înțeleg de ce #SRI – Serviciul Român de Informații falsifică fotografii! Prostie, incompetență? Prezintă drept refugiați polonezi în România, când, de fapt, e vorba despre o fotografie cu evrei din Ungaria, aduși la Auschwitz. Să nu mai spun că au scos și steaua lui David din poză”, care adăugă: „Lipsa de cultură vizuală la prima vedere, dar prelucrarea în Photoshop arata intenție. Sper să fie instruiți în timp, că oricum pensia vine devreme”.

„Sub orice critică și dincolo de orice imaginație”, „Mă sperie când văd că totul e de fațadă”, „O să zică că era doar ilustrație. Poate primesc și un stagiu de documentare cadou”, „Rușine”! și „Pozele sunt megacelebre, îti dai seama ce pătrunjei analfabeți fac comunicare la SRI…” sunt doar câteva dintre mesajele internauților.

„Acestă fotografie provine din timpul Holocaustului și înfățișează un grup de oameni care sunt deportați într-un lagăr de concentrare. Trenul cu care au călătorit a oprit într-o gară, unde oamenii sunt debarcați. Astfel de fotografii erau frecvente și documentau transportul oamenilor către lagărele de adunare și exterminare ale naziștilor, în special al celor care soseau în lagărul de la Auschwitz-Birkenau. Aceste imagini fac adesea parte din Albumul de la Auschwitz, unul dintre cele mai importante documente vizuale ale Holocaustului din istorie. A.I.”, scrie și Boros Zoltan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum a fost surprinsă „Luna sângerie” pe cerul României: imagini cu eclipsa totală

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Cum arată Noelle / Foto
Unica.ro
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Cum arată Noelle / Foto
Miranda Kerr, declarații INEDITE despre despărțirea fostului său soț, Orlando Bloom, de Katy Perry. Actorul și artista s-au separat după o relație de aproape 10 ani: „Suntem o familie mare și fericită”
Elle.ro
Miranda Kerr, declarații INEDITE despre despărțirea fostului său soț, Orlando Bloom, de Katy Perry. Actorul și artista s-au separat după o relație de aproape 10 ani: „Suntem o familie mare și fericită”
gsp
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
GSP.RO
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
GSP.RO
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
Parteneri
E oficial! Victor Ponta, cu Cristiana, Daciana, cu Alex. S-a afisat cu noul iubit la o nuntă de lux. Foștii soți Ponta s-au îndrăgostit amândoi de parteneri mai tineri
Libertateapentrufemei.ro
E oficial! Victor Ponta, cu Cristiana, Daciana, cu Alex. S-a afisat cu noul iubit la o nuntă de lux. Foștii soți Ponta s-au îndrăgostit amândoi de parteneri mai tineri
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Irina și Răzvan Fodor trăiesc ca-n basme! Vila lor are 7 camere și peste 30 de tipuri de trandafiri
Tvmania.ro
Irina și Răzvan Fodor trăiesc ca-n basme! Vila lor are 7 camere și peste 30 de tipuri de trandafiri

Alte știri

Cum e posibil ca Horațiu Potra să aibă un arsenal şi milioane de euro fără ca Serviciile să ştie, se întreabă Ionuț Moșteanu. Anunță verificări la DGIA
Știri România 09:38
Cum e posibil ca Horațiu Potra să aibă un arsenal şi milioane de euro fără ca Serviciile să ştie, se întreabă Ionuț Moșteanu. Anunță verificări la DGIA
Cum a fost surprinsă „Luna sângerie” pe cerul României: imagini cu eclipsa totală
Știri România 07:57
Cum a fost surprinsă „Luna sângerie” pe cerul României: imagini cu eclipsa totală
Parteneri
Locul sacru unde Moise ar fi primit Cele Zece Porunci, transformat într-un mega-resort de lux. Au fost mutate morminte pentru a face loc unui parc auto
Adevarul.ro
Locul sacru unde Moise ar fi primit Cele Zece Porunci, transformat într-un mega-resort de lux. Au fost mutate morminte pentru a face loc unui parc auto
Fotbalistul român care şi-a luat Lamborghini după primul salariu din Italia. Motivul incredibil pentru care a renunțat la bolid: „Am dus mașina înapoi la reprezentanţă”
Fanatik.ro
Fotbalistul român care şi-a luat Lamborghini după primul salariu din Italia. Motivul incredibil pentru care a renunțat la bolid: „Am dus mașina înapoi la reprezentanţă”
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Shurubel de la „Vorbește Lumea” e pregătit să devină tată: „Nu îl premeditez”
Exclusiv
Stiri Mondene 09:30
Shurubel de la „Vorbește Lumea” e pregătit să devină tată: „Nu îl premeditez”
Victor Pițurcă rupe tăcerea despre Edan, băiatul lui și al Vicăi Blochina: „A făcut și el 18 ani, dar este foarte greu”
Stiri Mondene 09:24
Victor Pițurcă rupe tăcerea despre Edan, băiatul lui și al Vicăi Blochina: „A făcut și el 18 ani, dar este foarte greu”
Parteneri
Andreea Bănică sfidează vârsta în costum de baie. Cum s-a fotografiat artista în vârstă de 47 de ani pe litoralul românesc
Elle.ro
Andreea Bănică sfidează vârsta în costum de baie. Cum s-a fotografiat artista în vârstă de 47 de ani pe litoralul românesc
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
TVMania.ro
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
ObservatorNews.ro
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
Actorul copilăriei noastre, transformat de durere după sinuciderea fostei soții. Cum a fost surprins de paparazzi și cine e femeia de lângă el
Libertateapentrufemei.ro
Actorul copilăriei noastre, transformat de durere după sinuciderea fostei soții. Cum a fost surprins de paparazzi și cine e femeia de lângă el
Parteneri
Donald Trump a amânat finala US Open: cum a fost primit în arenă
GSP.ro
Donald Trump a amânat finala US Open: cum a fost primit în arenă
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Parteneri
Nașterea Maicii Domnului – 8 septembrie: Între istoria povestită, tradiții populare și prima sărbătoare din Anul Nou Bisericesc
Mediafax.ro
Nașterea Maicii Domnului – 8 septembrie: Între istoria povestită, tradiții populare și prima sărbătoare din Anul Nou Bisericesc
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
StirileKanalD.ro
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
StirileKanalD.ro
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
Accident cu 11 victime, inclusiv minori, în județul Ialomița! A fost activat Planul Roșu de Intervenție
KanalD.ro
Accident cu 11 victime, inclusiv minori, în județul Ialomița! A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Politic

Toate cele patru moțiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan au fost respinse în Parlament. Ce urmează
Politică 07 sept.
Toate cele patru moțiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan au fost respinse în Parlament. Ce urmează
Fotograful lui George Simion s-a urcat pe mormântul lui Avram Iancu pentru a-i face poze liderului AUR, la Țebea
Politică 07 sept.
Fotograful lui George Simion s-a urcat pe mormântul lui Avram Iancu pentru a-i face poze liderului AUR, la Țebea
Parteneri
După un an de produs bani ilegal, panoul fantomă de la Universitate a dispărut. Rămâne rușinea PMB, care l-a tolerat acolo
Spotmedia.ro
După un an de produs bani ilegal, panoul fantomă de la Universitate a dispărut. Rămâne rușinea PMB, care l-a tolerat acolo
Câți bani a dat Ministerul Apărării pentru achiziția de armament în 2025. Suveraniștii, speriați că-i trimite Bolojan la război
Fanatik.ro
Câți bani a dat Ministerul Apărării pentru achiziția de armament în 2025. Suveraniștii, speriați că-i trimite Bolojan la război
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă
Spotmedia.ro
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă