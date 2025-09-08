„Aceștia sunt refugiați polonezi?”

„Afluxul de refugiați polonezi din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial a reprezentat o provocare complexă pentru autoritățile române. Totuși, din majoritatea documentelor de la acea vreme rezultă largul sprijin umanitar acordat refugiaților, indiferent dacă erau militari sau civili, demnitari sau oameni obișnuiți, adulți sau copii”, este mesajul transmis de SRI.

Postarea a primit numeroase comentarii negative de la persoane avizate în domeniu.

„Aceștia sunt refugiați polonezi? Au venit cu trenuri de marfă, de transportat animalele? Erau așezați în coloană? M-ar interesa să cunosc de unde aveți acest document, mai exact! De la Arhivele Statutului este? Ce fond mai exact? Cui îi aparține fotografia aceasta? M-aș bucura să fie polonezi și nu refugiați basarabeni sau bucovineni, în anul 1940. Mulțumesc mult. Între timp am găsit o fotografie aproape identică cu evrei maghiari, deportați la Auschwitz, însă în poza publicată de BBC, evreii au steaua lui David pe haine. Este articolul «O controversă legată de Holocaust pătează proiectul muzeului Casa Destinului din Ungaria», din 11 februarie 2019”, scrie Mateescu Mirela Sorina.

Au scos și steaua lui David din poză

Și Valentin Gheonea, doctor în istorie de la Universitatea București, atrage atenția asupra greșelii impardonabile din partea unei instituții respectate a statului român:

„Nu înțeleg de ce #SRI – Serviciul Român de Informații falsifică fotografii! Prostie, incompetență? Prezintă drept refugiați polonezi în România, când, de fapt, e vorba despre o fotografie cu evrei din Ungaria, aduși la Auschwitz. Să nu mai spun că au scos și steaua lui David din poză”, care adăugă: „Lipsa de cultură vizuală la prima vedere, dar prelucrarea în Photoshop arata intenție. Sper să fie instruiți în timp, că oricum pensia vine devreme”.

„Sub orice critică și dincolo de orice imaginație”, „Mă sperie când văd că totul e de fațadă”, „O să zică că era doar ilustrație. Poate primesc și un stagiu de documentare cadou”, „Rușine”! și „Pozele sunt megacelebre, îti dai seama ce pătrunjei analfabeți fac comunicare la SRI…” sunt doar câteva dintre mesajele internauților.

„Acestă fotografie provine din timpul Holocaustului și înfățișează un grup de oameni care sunt deportați într-un lagăr de concentrare. Trenul cu care au călătorit a oprit într-o gară, unde oamenii sunt debarcați. Astfel de fotografii erau frecvente și documentau transportul oamenilor către lagărele de adunare și exterminare ale naziștilor, în special al celor care soseau în lagărul de la Auschwitz-Birkenau. Aceste imagini fac adesea parte din Albumul de la Auschwitz, unul dintre cele mai importante documente vizuale ale Holocaustului din istorie. A.I.”, scrie și Boros Zoltan.

